Video del blitz di Ultima Generazione al Bulgari Hotel di Roma: scarti di cibo sparsi per terra e striscioni

Continua la campagna “Il giusto prezzo” di Ultima Generazione, la battaglia per eliminare le diseguaglianze sociali. A questo giro gli attivisti sono entrati in azione a Roma, di fronte e dentro il prestigioso Hotel Bulgari di piazza Augusto Imperatore, dove hanno sparso scarti di verdure sul pavimento e hanno gettato olio per poi esporre i loro striscioni.

Ultima Generazione a Roma

Nel pomeriggio di sabato 29 marzo alcuni attivisti di Ultima Generazione si sono radunati presso l’Hotel Bulgari di Roma, in piazza Augusto Imperatore, per un nuovo picchetto all’insegna della campagna “Il giusto prezzo”.

I dimostranti, nove per l’esattezza, si sono appostati all’ingresso dell’albergo e hanno gettato al suolo scarti di verdure mentre esibivano i loro cartelli con messaggi contro il divario sociale.

Tra gli striscioni dispiegati a favore di telecamera e di passanti, oltre alla scritta “Ultima generazione” per rivendicare l’azione dimostrativa gli attivisti hanno esposto un cartello eloquente: “Vi state mangiando il nostro futuro”.

Oltre alle verdure sparse all’ingresso, gli attivisti hanno gettato al suolo una bottiglia di olio. Mentre sei di loro si sono soffermati all’ingresso, altri tre sono entrati dentro l’hotel e hanno raggiunto la zona ristorante.

Il comizio nell’Hotel Bulgari

Come anticipato, tre dei nove attivisti impegnati a Roma sono entrati all’interno dell’Hotel Bulgari e hanno raggiunto la zona ristorante dove i clienti stavano mangiando.

“Il cibo costa troppo per chi lo compra e troppo poco per chi lo produce”, ha detto uno dei dimostranti. Una donna, poi, ha continuato: “Come persona che porta il cibo alla Caritas io mi trovo davanti bambini accompagnati dai loro genitori che hanno un lavoro talmente poco pagato che non possono mettere a tavola i loro figli tutti i giorni”.

La campagna “Il giusto prezzo”

Con la campagna “Il giusto prezzo” gli attivisti di Ultima Generazione intendono sensibilizzare sulle diseguaglianze sociali. Per questo motivo prendono di mira i luoghi di lusso.

Nelle settimane precedenti, per esempio, gli attivisti hanno protestato di fronte al ristorante di Carlo Cracco a Milano, in Galleria Vittorio Emanuele II per chiedere che lo staff distribuisse cibo gratis ogni giovedì. “In questo ristorante un pasto costa quanto un mese di affitto”, aveva urlato una dimostrante.