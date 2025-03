Assalto ai portavalori sull'Aurelia vicino Livorno, parla l'uomo che ha filmato: "Uno ha sparato verso di me"

“Ha alzato la testa, mi ha guardato negli occhi. Poi ha sparato verso di me”, è ancora scosso A.G., l’uomo che ha ripreso l’assalto al portavalori lungo l’Aurelia nel Livornese. Uno dei banditi lo avrebbe sorpreso mentre filmava con il suo telefonino, per questo avrebbe esploso contro di lui “tre o quattro colpi in sequenza”, dopo i quali il testimone si è dileguato.

Il racconto del testimone

A.G. è il testimone che ha filmato l’assalto al portavalori avvenuto alle 18:30 di venerdì 28 marzo mentre si trovava su un cavalcavia a San Vincenzo (Livorno), ad appena 80 metri dalla Variante Aurelia sulla quale si stavano svolgendo i fatti.

L’uomo ha raccontato la vicenda alla redazione de Il Tirreno. In quel momento il testimone stava effettuando dei lavori di ristrutturazione presso la sua abitazione, quando ha udito degli spari. L’abitazione si trova a soli cinquanta metri dal punto del cavalcavia in cui poco dopo si è appostato per riprendere l’assalto.

Fonte foto: ANSA Il portavalori dato alle fiamme dopo l’assalto lungo la Variante Aurelia a San Vincenzo, in provincia di Livorno. Uno dei malviventi avrebbe sparato verso il testimone che filmava per farlo smettere

Mentre lavorava, A.G. ha sentito i primi spari. “Mi sono chiesto: non è che è mio fratello cacciatore che sta sparando? Poi ho sentito una mitragliata“, dunque si è appostato vicino alla rete di protezione del cavalcavia.

In quel momento i banditi si stavano preparando alla fuga mentre mettevano in atto l’ultimo passaggio della loro azione, caricando i borsoni pieni di denaro dentro i loro mezzi. All’improvviso uno di loro ha alzato la testa e ha sorpreso il 57enne mentre filmava.

“Ha sparato verso di me”

“Ha alzato la testa, mi ha guardato negli occhi. Poi ha sparato verso di me. Ha esploso 3-4 colpi in sequenza”, ha raccontato il 57enne al Tirreno. La sera stessa, quando il testimone ha visionato nuovamente il suo filmato con un paio di cuffie, si è accorto che il malvivente prima di sparare gli avrebbe urlato: “Che ca**o mi stai filmando?”.

In quel momento il testimone è fuggito. Al Tirreno racconta di non aver avuto paura in nessun momento dell’accaduto, ma quando il bandito gli ha sparato contro si è dato alla fuga per mettersi in salvo.

Assalto al portavalori, la caccia ai banditi

Sarebbero almeno nove i malviventi del commando che alle 18:30 di venerdì 28 marzo hanno assaltato due portavalori del gruppo Battistolli. I banditi sarebbero entrati in possesso di almeno 4 milioni di euro, soldi destinati al caveau di Grosseto per il pagamento delle pensioni.

Per il momento dei malviventi in fuga non ci sono tracce. Fortunatamente il blitz non ha registrato feriti. Come riportano L’Unione Sarda, Open e RaiNews – e come si evince chiaramente dai filmati pubblicati in rete – alcuni membri del commando hanno un evidente accento sardo.