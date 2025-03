Baby Gang e Simba La Rue condannati per la sparatoria a Milano: a febbraio fermati in auto con parecchia droga

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

I trapper Simba La Rue e Baby Gang sono stati condannati in via definitiva per la sparatoria del luglio 2022 a Milano. La Corte di Cassazione ha stabilito una condanna a 4 anni e 6 mesi per Simba La Rue e a 2 anni e 9 mesi per Baby Gang. I due sono colleghi e amici e, in passato, sono stati coinvolti in altri fatti di cronaca. Lo scorso febbraio erano stati fermati a bordo di un Suv guidato da Simba La Rue, che oltre a non avere la patente era stato trovato in possesso di droga.

La sparatoria e la condanna ai danni di Simba La Rue e Baby Gang

I fatti contestati ai due trapper, molto noti sulla scena musicale italiana, risalgono alla notte tra il 2 e il 3 luglio. I due sono stati ritenuti responsabili della sparatoria avvenuta in via di Tocqueville, nei pressi di corso Como a Milano, nella quale sono rimasti feriti alle gambe due giovani senegalesi.

Simba La Rue e Baby Gang, secondo quanto accertato dai magistrati, facevano parte del gruppo che ha aggredito i due all’esterno di un locale.

Il trapper Simba La Rue in Tribunale a Milano

Condanne confermate dalla Cassazione per la sparatoria

La Corte di Cassazione ha confermato l’impianto accusatorio già sancito dalla Corte d’Appello di Milano. Nel secondo grado del processo per la sparatoria le condanne iniziali erano state ridotte. Prima della decadenza dell’accusa più grave di rapina, Simba La Rue era stato condannato a 6 anni e 4 mesi, poi ridotti a 4 anni e 6 mesi, mentre per Baby Gang la condanna (confermata in Cassazione) era stata di 2 anni, 9 mesi e 10 giorni.

I due hanno collaborato in diverse canzoni. È stato Baby Gang, nato a Lecco da una famiglia di origini marocchine, a raggiungere per primo il successo nella scena trap, per poi coinvolgere Simba La Rue. Quest’ultimo, nato a Tunisi e poi trasferitosi in Italia, ha avuto problemi con la giustizia fin da giovanissimo ed è salito agli onori delle cronache per la faida con il rapper rivale Baby Touché.

Proprio per un’aggressione ai danni di quest’ultimo, Simba La Rue è stato condannato in appello a 3 anni e 9 mesi.

Simba La Rue e Baby Gang fermati su un Suv: a bordo un etto e mezzo di droga

L’ultima vicenda di cronaca che ha visto coinvolti Simba La Rue e Baby Gang risale allo scorso febbraio, quando il primo è stato fermato a Milano alla guida di un costoso Suv Mercedes.

Da un rapido controllo della Polizia locale di Milano è emerso che Simba La Rue non aveva la patente. Insieme a lui, a bordo del Mercedes Classe G, c’era l’amico e collega Baby Gang. Come riportato da Milano Today, gli agenti della Polizia Locale lo hanno trovato in possesso di un grammo di hashish, mentre nell’auto è stato trovato circa un etto e mezzo di marijuana diviso in 70 bustine.

Per Simba La Rue, quindi, sono scattate due denunce: per guida senza patente e per possesso di sostanze stupefacenti.