Omicidio Pierina Paganelli, isolata una voce maschile insieme all'urlo della donna: l'esclusiva a Quarto Grado

Dopo l’urlo di Pierina Paganelli, nel momento dell’omicidio, gli inquirenti avrebbero isolato una voce maschile. A lanciare l’indiscrezione è stato il giornalista Carmelo Abbate dagli studi di Quarto Grado. L’ospite ha usato la formula dubitativa e ha riferito che gli inquirenti starebbero lavorando per scoprire quali parole siano state pronunciate dal presunto assassino mentre la 78enne veniva aggredita nei garage di via del Ciclamino 31.

Spunta una voce maschile

Come detto in apertura, nel corso della puntata di Quarto Grado andata in onda venerdì 28 marzo il giornalista Carmelo Abbate, ospite fisso del programma condotto da Gianluigi Nuzzi, ha rivelato dettagli finora rimasti inediti.

Secondo Abbate gli inquirenti sarebbero stati in grado di isolare una voce presente dopole urla strazianti di Pierina Paganelli. Il materiale audio è stato registrato dalla videocamera di sorveglianza che un residente di via del Ciclamino 31 aveva installato all’interno del suo box auto.

Carmelo Abbate, al minuto 11:29, ha riferito che "una voce maschile che alla fine dell’urlo si rivolge alla vittima". Il timbro sarebbe "attribuibile e riconoscibile" e la persona ancora ignota "dice poche parole". Su quali siano le parole pronunciate dal presunto assassino il giornalista non è in grado di rispondere in quanto gli investigatori "le stanno pulendo".

Di chi è, quindi, quel timbro? Abbate ha detto con certezza che non si tratterebbe di Loris Bianchi, fratello della nuora di Pierina Paganelli, Manuela Bianchi. Sull’identità di quella voce gli inquirenti starebbero ancora lavorando.

Le voci della sera dell’omicidio di Pierina Paganelli

Non è la prima volta in cui si parla di una presunta voce maschile udibile nel filmato registrato la sera del delitto, il 3 ottobre 2023, oltre alle urla di Pierina Paganelli.

Da tempo è noto che dopo la morte della 78enne si percepirebbe una serie di sospiri, alcuni dei quali simili a rantoli, che potrebbe aver emesso l’assassino dopo aver ucciso la donna. Su questo enigma gli inquirenti mantengono il più stretto riserbo.

La posizione di Louis Dassilva

Il 16 luglio 2024 Louis Dassilva, il metalmeccanico di 35 anni sposato con Valeria Bartolucci e amante di Manuela Bianchi, è stato arrestato con l’accusa di essere l’esecutore materiale dell’omicidio. Da sempre l’uomo si dice estraneo ai fatti.

Recentemente il pm Daniele Paci ha iscritto nel registro degli indagati anche il nome di Manuela Bianchi, con l’ipotesi di reato di favoreggiamento. Incalzata dal gip durante l’interrogatorio, Bianchi ha riferito che la mattina del 4 ottobre 2023, quando rinvenne il corpo della suocera, prima di chiamare i soccorsi avrebbe incontrato Louis Dassilva.

Stando al racconto della donna Dassilva le avrebbe detto che c’era "una persona a terra" chiedendole di andare a chiamare "il ragazzo moldavo" per non far trapelare che tra loro due vi fosse una relazione extraconiugale. Le avrebbe detto, inoltre, di non riferire a persona alcuna quanto si fossero detti. Dassilva ha respinto le accuse di Manuela Bianchi.