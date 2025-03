Portavalori assaltati a Livorno sull'Aurelia, bottino milionario per i rapinatori: caccia alla banda

Sarebbe di diversi milioni il bottino dell’assalto a due furgoni sull’Aurelia, nel Livornese. I portavalori sono stati bloccati e svaligiati nel territorio di San Vincenzo da un commando formato da una decina di banditi, adesso ricercati in tutta la Toscana dalle forze dell’ordine.

La caccia all’uomo

Carabinieri e della polizia sono stati schierati in forze per battere le province di Livorno, Grosseto e anche Pisa, alla ricerca della banda armata.

Dopo l’assalto ai due portavalori tra spari, esplosioni e mezzi incendiati, i malviventi si sono dati alla fuga a tutta velocità su tre auto in direzione Venturina e Grosseto. Le auto potrebbero essere uscite a uno svincolo per raggiungere zone riparate dove fare cambio di mezzi e poter proseguire con veicoli non riconoscibili verso i covi del gruppo criminale.

Fonte foto: ANSA

L’incendio sulla carreggiata dell’Aurelia, provocato dai banditi che hanno assaltato i due portavalori

Posti di controllo e di blocco sono stati disposti su tutte le direttrici che la banda potrebbe aver percorso, anche strade provinciali in direzione dell’entroterra. La ricerca potrebbe andare avanti per tutta la notte.

L’assalto ai portavalori a Livorno

Il nucleo investigativo dei carabinieri di Livorno e Piombino è al lavoro sui rilievi e le indagini sul posto dell’assalto, avvenuto poco prima delle 19 di mercoledì 28 marzo.

Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, la banda armata ha approfittato del traffico dei pendolari dell’Aurelia e dei lavori in corso su quel tratto di superstrada, dove si procede su una sola corsia, fermando i portavalori con un furgone porta animali dato alle fiamme al centro della carreggiata.

Dopo aver incendiato il mezzo, i criminali hanno sparato colpi di fucile in aria per far uscire i vigilantes ed impossessarsi del denaro. Per aprire il portello di uno dei portavalori è stata fatta esplodere anche una carica.

Il bottino

Da quanto riportato da Ansa, l’ammontare della refurtiva sarebbe di diversi milioni.

Stando alle prime informazioni, i mezzi partivano da Cecina e trasportavano denaro alla sede della ditta Battistolli a Grosseto, che sarebbe poi dovuto essere distribuito agli uffici postali della zona per le consegne previste il giorno successivo.

Nelle ricostruzioni iniziali si è fatto riferimento a somme relative a pensioni, ma potrebbe trattarsi anche di cospicui incassi di centri commerciali.