Assalto a due portavalori sull'Aurelia a Livorno, il video dei banditi e fuga con i soldi delle pensioni

Ricercati in tutta la Toscana i banditi del commando armato che ha assaltato due furgoni portavalori sull’Aurelia. Carabinieri e polizia sono impegnati in una caccia all’uomo per fermare gli autori del colpo con spari, esplosioni e mezzi incendiati sulla strada Statale 1 all’altezza di San Vincenzo, in provincia di Livorno. Al momento non risultano feriti.

L’assalto ai due portavalori

L’assalto ai portavalori è avvenuto intorno alle 19 di venerdì 28 marzo, all’uscita della galleria sud del comune nel Livornese: approfittando del traffico pendolare sulla variante Aurelia, una decina di rapinatori hanno bloccato a bordo di due auto il convoglio di due furgoni della Battistolli Group, uno dei più grandi gruppi europei di trasporto valori.

Secondo quanto ricostruito, il commando ha prima speronato uno dei due mezzi, per poi ostacolare l’altro e minacciare i vigilantes.

I due portavalori svaligiati sull’Aurelia, nel Livornese

Nell’assalto sono stati sparati dei colpi di fucile a pompa, probabilmente di avvertimento. Durante l’azione si è sentita anche un’esplosione, causata dalla carica fatta brillare per scardinare uno dei blindati.

Il video della rapina sull’Aurelia

La scena da film è stata vista dagli automobilisti e ripresa in un video, rilanciato sui social dal presidente della Toscana, Eugenio Giani.

Nel filmato di circa un minuto si vedono i banditi che urlano frasi in dialetto mentre caricano un’auto grigia, utilizzata poi per la fuga. Quasi al termine della rapina si sente gridare “vai, vai!”, mentre un’altra vettura nera prende a bordo alcuni dei malviventi, tutti con passamontagna e fucili, in fuga su tre station wagon in direzione sud.

Per fermare i furgoni e ostacolare l’arrivo delle forze dell’ordine, la banda ha dato fuoco a un mezzo piazzato al centro della carreggiata.

Nell’assalto non sarebbero rimasti feriti né i vigilantes né gli automobilisti di passaggio. Tuttavia sul posto sono state mandate subito delle ambulanze.

La fuga

All’arrivo delle forze dell’ordine sul posto, il tratto di strada è stato chiuso mandando inevitabilmente in tilt il traffico.

Pattuglie di carabinieri e della polizia si sono attivate per setacciare le strade della Toscana, fra le province di Livorno, Grosseto e anche Pisa, alla ricerca della banda criminale.

Come ricostruito da Ansa, dopo il colpo i banditi hanno percorso l’Aurelia in direzione di Venturina e Grosseto a tutta velocità, ma potrebbero essere usciti a uno svincolo per raggiungere zone riparate dove fare cambio di mezzi e poter proseguire con veicoli non riconoscibili verso dei possibili nascondigli.

Posti di controllo e di blocco sono stati disposti su tutte le direttrici che il commando potrebbe aver percorso, anche strade provinciali in direzione dell’entroterra, per fermare i malviventi armati.