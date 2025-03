Assalto a due portavalori sull'Aurelia a San Vincenzo vicino Livorno, fiamme e strada chiusa dopo il blitz

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Momenti di terrore sull’Aurelia, vicino San Vincenzo (Livorno), dove due furgoni portavalori sono stati assaltati da un commando armato. Fiamme, spari ed esplosioni hanno scatenato il panico: la carreggiata è stata chiusa e il traffico in tilt. Sul posto forze dell’ordine e ambulanze.

Assaltati due portavalori sull’Aurelia

È stato lo stesso presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, a confermare l’assalto ai portavalori.

Scrive su Facebook: “Assalto a portavalori a mano armata avvenuto sulla SS1 a San Vincenzo”. Al momento entrambe le carreggiate risultano chiuse al traffico. Sul posto è in corso un massiccio intervento coordinato dal sistema regionale di emergenza sanitaria, con la presenza di polizia, carabinieri e Vigili del Fuoco.

Fonte foto: ANSA In foto il portavalori in fiamme

La situazione è in evoluzione, ma è chiaro che si tratti di un blitz armato ben organizzato.

Le dinamiche dell’assalto

Secondo una prima ricostruzione, l’assalto è stato pianificato con modalità militari. Infatti sembra che un camion sia stato posizionato di traverso sulla carreggiata per bloccare il traffico e isolare il bersaglio.

Subito dopo, un commando armato ha preso di mira i portavalori. Nonostante la violenza dell’azione, al momento non risultano persone ferite.

La dinamica fa pensare a un colpo studiato nei dettagli, con l’obiettivo di colpire rapidamente e guadagnare tempo prezioso prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Numerose le pattuglie di carabinieri e della polizia impegnate sulle strade della Toscana, fra le province di Livorno, Grosseto e anche Pisa, per rintracciare e fermare la banda criminale.

Come ricostruito da Ansa, dopo il colpo i banditi hanno percorso l’Aurelia in direzione di Venturina e Grosseto a tutta velocità, ma potrebbero essere usciti a uno svincolo per raggiungere zone riparate dove fare cambio di mezzi e poter proseguire con veicoli non riconoscibili verso dei possibili nascondigli.

Posti di controllo e di blocco sono stati disposti su tutte le direttrici che il commando potrebbe aver imboccato, anche strade provinciali in direzione dell’entroterra: si tratta di malviventi pericolosi e armati probabilmente anche con fucili a pompa.

Nei portavalori i soldi delle pensioni

Stando a quanto emerge dalle prime indagini, i banditi hanno utilizzato dell’esplosivo per forzare i furgoni. Durante l’assalto sarebbero anche stati esplosi colpi d’arma da fuoco, probabilmente in aria per creare panico e guadagnare tempo.

I mezzi partivano da Cecina e trasportavano denaro destinato al pagamento delle pensioni. In particolare, i contanti erano diretti alla sede della ditta Battistolli a Grosseto e poi destinati agli uffici postali della zona per le consegne previste il giorno successivo.