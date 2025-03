Meloni attacca Schlein: “Senza difesa l'Ue come una comunità hippie”. La replica della segretaria del Pd

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Dopo le dichiarazioni rilasciate al Financial Times, Giorgia Meloni ha chiarito la propria posizione in merito ai rapporti tra Italia, Stati Uniti e Ue. Ha inoltre dichiarato che, senza investire sulla sicurezza, l’Unione rischia di diventare “una grande comunità hippie demilitarizzata”. Elly Schlein ha immediatamente replicato: “Governo improvvisato”.

La reazione di Giorgia Meloni alle interpretazioni dell’intervista per il Ft

Giorgia Meloni è attualmente centro di un acceso dibattito a seguito della recente intervista rilasciata al Financial Times. Le sue dichiarazioni, infatti, hanno suscitato diverse interpretazioni, costringendo la Premier a chiarire la sua posizione riguardo ai rapporti tra l’Italia, l’Unione Europea e gli Stati Uniti sotto la presidenza di Donald Trump.​

In occasione del congresso di Azione, Meloni ha espresso stupore, ma anche indignazione, per come sono state interpretate le sue parole nell’intervista al Ft.

Fonte foto: ANSA

Giorgia Meloni sul palco del congresso di Azione il 29 marzo 2025

“È scandaloso, ‘Meloni dichiara di stare con Trump contro l’Europa’ ma non è quello che ho detto”, ha assicurato la Premier.

“Ho detto che sto sempre con l’Italia, che l’Italia sta in Europa e il suo ruolo deve essere anche quello di difendere l’unità dell’occidente”, ha proseguito.

L’attacco a Schlein: Ue come “una grande comunità hippie demilitarizzata”

Il discorso di Giorgia Meloni prosegue con un duro attacco alle opposizioni.

“Sento leader in Italia che invocano la rottura con gli Stati Uniti, Schlein dice che non possono essere nostri alleati”, ha proseguito la Premier, ricordano inoltre che altri leader si oppongono all’utilizzo di risorse economiche da parte dell’Ue per la sicurezza.

“La proposta è rompere ogni forma di alleanza con gli Usa, ma chiedere loro di occuparsi della nostra sicurezza lo stesso o è che l’Europa diventi una grande comunità hippie demilitarizzata che spera nella buona fede delle altre potenze straniere?”, ha domandato retoricamente Meloni.

La replica del Pd

Non si è fatta attendere la risposta di Elly Schlein alle affermazioni di Giorgia Meloni durante il congresso di Azione.

La segretaria del Pd ha criticato il governo per le sue posizioni in politica estera.

“Un governo che non ha altri argomenti sulla politica estera se non attaccare l’opposizione è un governo improvvisato”: questa la dura posizione di Schlein.