Re Carlo e Camilla rinviano la visita al Papa: Francesco deve curarsi, quali sono le sue condizioni di salute

Papa Francesco prosegue la convalescenza nella residenza di Santa Marta, dove continua le terapie prescritte e partecipa alla messa quotidiana. Le sue condizioni di salute hanno portato re Carlo III e la regina Camilla a rinviare la visita in Vaticano prevista per giovedì 27 marzo. Il Pontefice lavora con moderazione, la sua agenda è ridotta all’osso e resta sotto stretto monitoraggio medico.

Papa Francesco continua le cure a Santa Marta

Come riporta Ansa, il Pontefice prosegue la convalescenza presso la residenza di Santa Marta, dove rimane sotto attenta osservazione medica.

Secondo quanto riferito dalla Sala Stampa Vaticana, Papa Francesco continua le terapie prescritte dai medici, inclusa la fisioterapia respiratoria e motoria. Ogni giorno concelebra messa nella cappella al secondo piano della struttura, dove vive abitualmente da inizio pontificato.

Re Carlo e Camilla avrebbero dovuto incontrare Papa Francesco giovedì 27 marzo

Dopo il recente ricovero al Policlinico Gemelli, dove gli era stata diagnosticata una doppia polmonite, il Papa ha ripreso gradualmente le sue attività, pur mantenendo un ritmo più cauto.

La presenza costante dei collaboratori medici e del personale vaticano garantisce che ogni aspetto della sua salute sia seguito con attenzione.

Rinviata la visita di re Carlo e Camilla

Le condizioni di salute del Papa hanno avuto ripercussioni anche sull’agenda diplomatica della Santa Sede.

La visita ufficiale di re Carlo III e della regina Camilla in Vaticano, prevista inizialmente per giovedì 27 marzo, è stata rinviata a data da destinarsi. Lo ha comunicato Buckingham Palace, spiegando che la decisione è stata presa in accordo con le autorità vaticane.

Il monarca britannico e la consorte hanno espresso vicinanza al Pontefice, augurandogli una pronta guarigione e confermando il desiderio di incontrarlo non appena le condizioni lo permetteranno.

Era previsto che l’incontro affrontasse temi legati ai rapporti tra Chiesa cattolica e monarchia britannica, con particolare attenzione all’impegno per l’ambiente e la pace.

L’agenda del Pontefice

Non sono previsti per ora nuovi impegni pubblici da parte del Papa.

L’agenda rimane ridotta al minimo, anche in vista delle celebrazioni pasquali, che potrebbero subire modifiche o deleghe ad altri membri della Curia. La prudenza resta la linea seguita dal Vaticano per garantire un recupero completo a Papa Francesco.