Tassista picchiato da 4 minorenni a Napoli, gli aveva detto di attraversare sulle strisce pedonali

Un tassista è stato picchiato a Napoli da 4 minorenni a cui aveva detto di attraversare sulle strisce pedonali. I giovani saranno denunciati all’Autorità giudiziaria per le lesioni riportate dal 55enne. Molti passanti erano intervenuti per aiutare la vittima, mentre alcuni hanno filmato la scena. I video dell’aggressione avvenuta in piazza Vanvitelli, al Vomero, a Napoli, sono diventati virali sul web.

Tassista picchiato a Napoli: cosa è successo

In base a quanto ricostruito dai Carabinieri, come riportato dall’agenzia Adnkronos, i quattro minorenni, di età compresa tra i 16 e i 17 anni, tutti studenti di un istituto tecnico di Scampia, stavano raggiungendo i loro motorini dopo aver preso parte a un cineforum organizzato dalla scuola in un cinema in via Kerbaker (The Holdovers – Lezioni di Vita, la pellicola proposta quel giorno) quando il tassista li ha invitati ad attraversare sulle strisce pedonali.

Proprio questo invito avrebbe scatenato la rabbia dei giovani, che hanno aggredito e pestato l’uomo, che ha riportato un occhio nero e alcune escoriazioni. Diversi passanti sono intervenuti per aiutare la vittima, alcuni hanno registrato dei video, diventati virali in Rete.

L’aggressione al tassista è avvenuta in piazza Vanvitelli, in zona Vomero, a Napoli.

Denuncia per i 4 minorenni che hanno picchiato un tassista

I 4 minorenni sono stati identificati e rintracciati dai Carabinieri del nucleo operativo e della stazione Vomero Arenella.

Verranno denunciati all’autorità giudiziaria per le lesioni provocate al tassista 55enne nell’aggressione avvenuta in piazza Vanvitelli a Napoli.

Il post di Francesco Emilio Borrelli sul tassista picchiato a Napoli

Francesco Emilio Borrelli, giornalista e deputato, ha rilanciato sui social il video dell’aggressione subita dal tassista a Napoli e la denuncia dell’avvocato Angelo Pisani.

Le parole del legale: “Ennesima aggressione questa volta in danno di un tassista lasciato a terra da sanguinante e salvato solo dall’intervento dei camerieri della pizzeria Porzio, da parte della solita baby gang, bande di ragazzi che si sentono padroni di piazza Vanvitelli e dintorni scatenando il caos e ferendo chiunque. In piena mattinata, giovani hanno aggredito violentemente e malmenato un tassista colpevole a loro dire di una manovra errata senza che nessuno riuscisse a fermarli in totale assenza anche delle forze dell’ordine”.