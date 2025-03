Il video della voragine a Napoli in via Scarlatti al Vomero, camion dei rifiuti ci finisce dentro

Giornalista Pubblicista, classe 1995. Laureata in Scienze della Comunicazione, prosegue gli studi in Informazione, Editoria e Giornalismo. Inizia scrivendo di Sport e colleziona qualche presenza in radio e negli studi televisivi in qualità di ospite. Collabora con diversi quotidiani nazionali e si occupa di Cronaca e Attualità, Esteri e Spettacolo.

A Napoli, in via Scarlatti al Vomero si è aperta una voragine di quasi tre metri di diametro. Il fatto è avvenuto in piena zona pedonale, all’altezza del negozio Zara. Secondo una prima ricostruzione, il crollo della strada sarebbe stato agevolato con il passaggio di un camion comparatore dei rifiuti di Asia. Il dissesto sarebbe legato alle condutture fognarie. La strada è stata momentaneamente chiusa e l’area del crollo recintata.

Voragine aperta a Napoli al Vomero in via Scarlatti, cosa è successo

Il fatto è avvenuto oggi martedì 25 marzo, all’altezza del civico 141 e in corrispondenza di un tombino stradale. La buca risulta molto larga e profonda. Durante la scorsa notte, un camion di rifiuti Asia, l’azienda dell’igiene urbana cittadina, è passato proprio in quella zona. Il transito del mezzo pesante avrebbe solo sollecitato una fragilità del suolo già presente.

Il Comune di Napoli ha parlato di “un cedimento causato da una perdita nella rete fognaria che ha provocato l’apertura di una buca profonda di circa tre metri”. Su Facebook sono presenti alcune immagini che mostrano un camion Asia finito con una ruota nella buca.

Napoli, una voragine di circa tre metri si apre al Vomero in via Scarlatti. Operatori a lavoro

Se inizialmente la buca aveva un diametro di circa 2 metri, in seguito si è allargata in modo progressivo arrivando a 3 metri. Dal momento che questa notte non si è registrata pioggia, la voragine non dovrebbe essere stata causata da dissesti di tipo idrogeologico.

Sono in corso aggiornamenti tecnici a riguardo. I servizi comunali sono stati prontamente attivati e sul posto sono arrivati gli Agenti della Polizia Locale e della Polizia di Stato, i tecnici e gli operai di ABC. La zona è stata recintata con il nastro bianco e rosso e interdetta al traffico (anche alla circolazione pedonale) per motivi di sicurezza, in attesa dell’arrivo del personale della Protezione Civile e gli addetti della Napoli Servizi.

Ripristino della fornitura idrica previsto per oggi 25 marzo

La voragine presenta tre metri circa di profondità. L’azienda ABC, che si occupa di Acqua pubblica, di proprietà del Comune di Napoli sta già scavando per sistemare la situazione. Dalla buca esce ancora acqua, che potrebbe essere quella residuale. Si sta cercando di capire se il problema sia di tipo fognario o idrico.

Per ovvi motivi, l’ABC ha dovuto interrompere la fornitura idrica nella zona di via Scarlatti al Vomero. La società ha fatto sapere: “Nella zona di Via Scarlatti, si è resa necessaria con urgenza l’interruzione del servizio idrico. Il ripristino è previsto nella giornata di oggi 25 marzo 2025“.

Diego Venanzoni sollecita il tema della fragilità del territorio

Sulla vicenda è intervenuto il Consigliere Regionale Diego Venanzoni, che ha rilasciato delle dichiarazioni a Fanpage.it:

“Al Vomero solo feste, sagre e manifestazioni di associazioni. Il tema della fragilità del territorio come di alcune questioni strettamente legate come la mobilità ed il controllo del territorio sono passate in secondo piano. C’è chi ha responsabilità politiche ma evidentemente è distratto”.

La Rete Sociale NoBox – Diritto alla Città, con Franco Di Mauro ha commentato:

“Ennesimo segnale di fragilità del sottosuolo vomerese. La voragine di via Scarlatti denuncia inequivocabilmente che il nostro suolo è sottosuolo va curato e monitorato. Scellerata e colpevole quindi la decisione di autorizzare ulteriori sollecitazioni che mettono a dura prova l’assetto idrogeologico della collina e la statica degli edifici. Questa, insieme a diverse altre, la ragione per cui ci opponiamo a tutti gli scavi “in cantiere” contro i quali ci stiamo battendo da anni: Piazza degli Artisti, Via Bonito, Piazzetta Durante, via Aniello Falcone. Diffidiamo il Comune di Napoli a rilasciare i relativi permessi a costruire”.