Si apre voragine in strada a Napoli in zona Vomero: inghiottite due auto, evacuato palazzo inondato d'acqua

Una voragine si apre nella notte nel quartiere napoletano del Vomero, inghiottendo due auto, una mentre viaggiava con due persone. Lo squarcio nell’asfalto si è verificato in via Morghen e sarebbe stato provocato da una grossa perdita d’acqua. Le infiltrazioni avrebbero messo in serio pericolo la stabilità di un edificio, rendendo necessaria l’evacuazione di 12 famiglie. Tutto il quartiere sarebbe rimasto senza acqua.

I soccorsi

Intervenuti sul posto i tecnici di Abc, la polizia municipale e in prima battuta l’Esercito. Secondo le prime informazioni il piano terra dell’edificio sarebbe stato inondato improvvisamente per una probabile rottura delle condutture, costringendo diversi inquilini a salire verso i piani alti del palazzo per mettersi in salvo.

Sul posto sono intervenute otto ambulanze dell’Asl Napoli 1, ma in ospedale è stato trasportato soltanto un ferito, che non sarebbe in pericolo di vita.

Notizia in aggiornamento…