A Napoli una voragine a Secondigliano per via delle forti piogge: paura per il cratere largo dieci metri

Si è aperta una vera e propria voragine a Secondigliano, quartiere nella zona settentrionale della città di Napoli. L’asfalto è franato creando un cratere largo 10 metri per 8. I tecnici sono al lavoro per ripristinare il manto stradale.

Crollo a Secondigliano

Il crollo è avvenuto attorno alle 3:30 del mattino di domenica 16 aprile in via del Cassano e la buca si è andata via via allargando col passare delle ore. La causa va forse ricercata nelle forti piogge che negli ultimi giorni hanno colpito Napoli.

Come si può notare dalle immagini diffuse, in alcuni lati del cratere l’asfalto immediatamente circostante all’orlo franato non è sostenuto dal terreno, che col passare del tempo è probabilmente stato portato via dell’attività erosiva dell’acqua.

Fonte foto: ANSA

La zona è stata raggiunta da protezione civile e vigili del fuoco. I tecnici dell’Abc (Acqua Bene Comune Napoli) si sono subito messi in azione per mettere in sicurezza la zona e provvedere al ripristino del sottosuolo e del manto stradale.

La zona è presidiata dalla polizia locale che ha provveduto a deviare il traffico. Sono state condotte verifiche sulla tenuta di condutture fognarie e tubazioni.

Le forniture di acqua e gas sono state temporaneamente sospese. L’Abc valuta l’installazione di colonnine per il rifornimento di acqua nella zona.

Voragine a Posillipo

Nessun mezzo è rimasto coinvolto dal crollo dell’asfalto a Secondigliano. È andata peggio, solo pochi giorni prima, a un anziano che stava transitando con la sua piccola utilitaria in via Comola Ricci nel quartiere napoletano di Chiaia.

L’asfalto è franato sotto le gomme della sua auto inghiottendo la parte anteriore del mezzo. La buca era piena d’acqua. Acqua che ha immediatamente riempito l’abitacolo arrivando alle ginocchia dell’uomo.

A trarlo in salvo i vigili del fuoco. Per lui solo qualche botta e tanta paura, ma nessun danno grave.

Allerta meteo in Campania

Intanto la protezione civile della Campania ha prorogato alle 21:00 di lunedì 17 aprile l’allerta meteo in corso per piogge e temporali.

E rimane giallo il livello di allerta per il rischio idrogeologico su tutto il territorio.