Voragine a Napoli: l'asfalto si apre e un'auto viene inghiottita, a bordo un anziano di 87 anni

Napoli, quartiere Posillipo: l’asfalto si è sgretolato sotto il passaggio di un’auto e la voragine ha inghiottito il mezzo. A bordo, un uomo di 87 anni.

Auto inghiottita a Napoli

Il fatto è avvenuto nel primo pomeriggio di sabato 8 aprile. L’anziano era alla guida della sua Renault e stava percorrendo via Comola Ricci nel quartiere napoletano di Chiaia.

A un certo punto l’asfalto è franato sotto gli pneumatici e una voragine ha inghiottito la parte frontale della piccola utilitaria, impedendo all’uomo di uscire.

La voragine era piena d’acqua. Mentre l’uomo era immobilizzato al posto di guida l’acqua, intanto, saliva di livello fino a raggiungergli le gambe.

L’uomo è stato messo in salvo dai carabinieri della stazione di Posillipo. Per lui tanta paura, ma fortunatamente nessuna seria conseguenza. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona.

Crollo dopo le forti piogge

Il fatto è imputabile alle forti piogge che hanno colpito Napoli dai giorni precedenti fino alla tarda mattinata dell’8 aprile. La bomba d’acqua ha indebolito l’asfalto.

I dubbi di Francesco Emilio Borrelli

Ma le piogge, puntualizza il deputato napoletano Francesco Emilio Borrelli, non possono essere considerate l’unica causa degli eventi.

È stato proprio Borrelli, eletto nelle fila di Europa Verde, a diffondere la notizia via social network.

“Francesco, dopo il crollo al parco Comola Ricci non si può nemmeno uscire a piedi…”, è la frase a corredo del video pubblicato dall’onorevole.

La frase successiva pone domande sulla qualità dei lavori stradali da poco ultimati nel tratto di strada crollato: “I lavori (in un parco privato ad opera di un condominio) erano terminati venerdì sera alle 23 e la strada riaperta”, scrive Borrelli.

“Chi ha fatto il collaudo e permesso di nuovo la transitabilità su un tratto di strada che è crollato dopo poche ore?”

Oltre al video, l’onorevole ha anche postato una foto dell’incidente che in poche ore ha raccolto centinaia di commenti indignati.

Borrelli, già consigliere regionale, si è da sempre battuto contro malcostume e degrado.

Il suo impegno gli è valso la stima dei concittadini. Ma Borrelli ha anche subito minacce e aggressioni. In un’occasione è anche stato investito.