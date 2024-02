Il ragazzo nell'auto inghiottita dalla voragine a Napoli in zona Vomero: "Siamo miracolati", il suo racconto

Due auto, nella notte tra il 20 e il 21 febbraio 2024, sono finite in una voragine apertasi nell’asfalto a Napoli, nel quartiere Vomero, in via Morghen. Una delle vetture è stata inghiottita mentre era in transito.

A bordo c’erano due persone. Una di queste, il giovane Giulio Delle Donne, ha raccontato l’esperienza vissuta, parlando di una sorta di “miracolo” in merito al fatto che nessuno, fortunatamente, abbia riportato gravi danni.

Napoli, Vomero: auto finisce in una voragine, la testimonianza di chi era a bordo

“Siamo miracolati, poteva andare molto, ma molto peggio. Siamo vivi grazie alla prontezza dei militari dell’Esercito”. Così Giulio Delle Donne che, con un amico, stava tornando da una festa dopo aver svolto un esame universitario. Il giovane, tra l’altro, è anche un consigliere municipale.

Fonte foto: ANSA

Improvvisamente la vettura è sprofondata, venendo inghiottita dall’asfalto.

“Dopo neanche un secondo – ha spiegato Delle Donne – è caduto un albero e si è rotta una condotta dell’acqua. Sono arrivati tre militari del Raggruppamento Campania dell’Esercito italiani impegnati nell’operazione Strade Sicure che si trovavano in zona e ci hanno salvati“.

L’appello: “Che si faccia la mappatura dello stato degli impianti”

“Erano passate da poco le 4. Ci è sprofondata la strada sotto i piedi – ha aggiunto sempre il ragazzo -. Si è rotta la condotta, potevamo essere invasi dall’acqua. Sono arrivati i tre militari, anche un passante”.

I soldati si sono calati nell’abitacolo e hanno aiutato i due giovani a uscire dal mezzo dallo sportello posteriore.

“Ce la siamo cavata con qualche graffio, per fortuna. Grazie alla prontezza di questi militari siamo vivi. Spero che dopo tutti questi episodi ci si decida finalmente di procedere a una mappatura dello stato degli impianti“, ha concluso Delle Donne.

Collassata la fogna

I Vigili del Fuoco giunti sul posto hanno messo in sicurezza la zona. Da quanto emerso dalle verifiche dei tecnici di Abc, sarebbe collassata la fogna e si sarebbe spezzata la condotta idrica di carico, che è stata chiusa.