Rubavano profumi e cosmetici con borse schermate: colpi a La Spezia, Piacenza e Savona, arrestate tre donne

Tre donne italiane sono state arrestate ad Asti per furto e furto aggravato in concorso. L’operazione è stata condotta dalla Squadra Mobile di Savona a seguito di un’articolata attività investigativa, su ordinanza del GIP e richiesta della Procura di Savona.

Dettagli dell’operazione

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, le indagate, di 29, 38 e 41 anni, sono state arrestate per furto e furto aggravato in concorso, commessi negli scorsi mesi in diverse città: Savona, La Spezia e Piacenza. Un’altra donna, di 57 anni, è stata denunciata per gli stessi reati.

Modus operandi

Le indagini hanno rivelato che il gruppo criminale ha perpetrato almeno 7 furti in farmacie e profumerie, eludendo la sorveglianza e asportando profumi e cosmetici per un valore complessivo di circa 18 mila euro. Le donne utilizzavano borse schermate per nascondere la merce.

Colpi a Savona e altre città

Nell’ordinanza di custodia cautelare sono stati riconosciuti gravi indizi di colpevolezza per tre colpi a Savona, in particolare in una profumeria di Corso Italia, con un bottino di circa 9.000 euro. Altri 3 furti sono stati commessi a Piacenza e uno a La Spezia.

Perquisizioni e ritrovamenti

Durante le perquisizioni, sono state trovate numerose confezioni di profumi, creme cosmetiche e articoli di make-up, oltre a 5 borse schermate e pietre preziose. Le tre arrestate sono state condotte in carcere a Torino.

Fonte foto: IPA