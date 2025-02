Attacco al gazebo di Casapound a Padova: l'assalto di 22 attivisti di un centro sociale, pugni e bastonate

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 3 arresti e 12 fogli di via obbligatori il bilancio di un’operazione delle forze dell’ordine a Padova, dove un gruppo di 22 attivisiti del centro sociale Pedro ha attaccato un presidio composto da 6 perone di CasaPound. L’episodio è avvenuto a Prato della Valle.

L’aggressione a Prato della Valle

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’aggressione è avvenuta nella mattinata, quando 22 membri dell’area antagonista padovana hanno attaccato un presidio statico di CasaPound. Gli aggressori hanno utilizzato le gambe di un banchetto come bastoni, colpendo i 6 attivisti di CasaPound. Le immagini dell’accaduto hanno documentato la violenza.

Intervento delle forze dell’ordine

Il dispositivo di ordine pubblico, supportato da DIGOS, Volanti e Squadra Mobile, ha bloccato i responsabili, conducendoli in Questura per ulteriori accertamenti. Tra gli aggrediti, 3 persone sono state ricoverate in ospedale, con un 32enne che ha subito una frattura del pavimento dell’orbita oculare, necessitando di un intervento chirurgico.

Arresti e misure preventive

La DIGOS ha identificato le condotte dei 22 attivisti del centro sociale, portando all’arresto di una ragazza e due giovani per violenza privata aggravata, lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. Tuttavia, è stata disposta la loro immediata liberazione. Gli altri 19 antagonisti sono stati indagati per concorso in violenza privata aggravata e lesioni aggravate, con uno di loro accusato di rapina aggravata di un vessillo di CasaPound.

Provvedimenti del Questore

In risposta ai fatti, il Questore di Padova, Marco Odorisio, ha attivato la Divisione Polizia Anticrimine, emettendo 12 fogli di via obbligatori per 4 anni e 11 avvisi orali per gli attivisti provenienti da diverse province, tra cui Brescia, Vicenza, Venezia, Gorizia e comuni della provincia euganea.

