Si apre una voragine in Contrà Porta Nova a Vicenza: strada chiusa e interruzione idrica, traffico nel caos

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

Una voragine di notevoli dimensioni lunedì 20 novembre si è improvvisamente aperta in Contrà Porta Nova a Vicenza, creando una situazione di caos ed emergenza. Questo evento ha comportato la chiusura della strada, coinvolgendo non solo la condotta fognaria ma anche l’acquedotto. Gli sforzi immediati per arginare la situazione sono stati complicati da un crollo successivo che ha preso alla sprovvista gli esperti. In serata le operazioni di ripristino dell’area, che proseguiranno per alcuni giorni fra disagi al traffico e interruzione momentanea ell’approvvigionamento idrico.

Il luogo della voragine

La vicenda, che ha avuto luogo tra contrà Bonollo e contrà Mure della Rocchetta, in zona Piazzale Giusti, ha visto un cedimento iniziale del manto stradale, che è stato tamponato con una lastra di metallo, tecnica comune nei cantieri stradali.

Tuttavia, in un secondo momento la voragine si è allargata improvvisamente, richiedendo interventi più sostanziali e la chiusura totale della strada. Nonostante il monitoraggio della situazione, nessuno si aspettava un collasso così rapido.

La voragine si è aperta in Contrà Porta Nova a Vicenza, in zona Piazzale Giusti

L’intervento di autorità e tecnici

Le autorità locali e i tecnici di ViAcqua sono intervenuti prontamente, ma il crollo della strada è avvenuto mentre si predispondevano le transenne per deviare il traffico.

Per fortuna, al momento dell’incidente, sulla strada non stavano circolando dei veicoli. I lavori notturni con un piccolo escavatore si concentreranno sull’acquedotto, mentre un escavatore di dimensioni maggiori sarà impiegato al mattino di martedì 21 novembre per analizzare la voragine e pianificare gli interventi successivi.

I danni e la causa

L’esito delle verifiche ha rivelato danni sia alla condotta fognaria che a quella acquedottistica. Viacqua ha interrotto temporaneamente la fornitura idrica per circa 50 utenze nella zona interessata. Allo stesso tempo, è stato consigliato ai residenti di evitare l’uso di elettrodomestici durante l’interruzione e di prepararsi a eventuali fuoriuscite d’acqua torbida dopo il ripristino.

Il pronto intervento di Viacqua, allertato per il cedimento significativo, ha individuato la causa nella rottura di una condotta fognaria profonda 4 metri. La voragine, di circa 5 metri per 5, ha provocato lo sprofondamento della strada, che è stata quindi chiusa per motivi di sicurezza.

I disagi nei prossimi giorni

Alle 20.40 è stato confermato il ripristino del collegamento con l’acquedotto, eliminando almeno questo disagio per i residenti. Tuttavia, i lavori sulla rete fognaria e la riparazione della sede stradale interessata richiederanno ulteriore tempo.

Una ditta specializzata sarà operativa per le operazioni di ripristino della zona, ma si prevede che il tratto rimarrà chiuso per almeno due giorni, come confermato dall’assessore ai lavori pubblici e alla mobilità, Cristiano Spiller, ha dichiarato che l’area sarà interdetta al traffico anche nei prossimi giorni. Gli autobus sono stati deviati, e si stanno effettuando accertamenti con ViAcqua, Amcps e polizia locale per comprendere le cause del cedimento.