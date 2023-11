Voragine in Corso Francia a Roma: asfalto ceduto dopo perdita idrica, traffico in tilt e zona senza acqua

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Un’enorme voragine si è aperta in Corso Francia a Roma provocando la chiusura della principale arteria della zona e il conseguente caos nel traffico della parte Nord della Capitale. Il cedimento dell’asfalto sarebbe stato causato dalla rottura di una tubatura dell’acqua che potrebbe mettere a rischio le forniture idrica.

La voragine

Sul posto sono al lavoro i Vigili del fuoco, insieme alla polizia municipale e i tecnici di Acea intervenuti sul posto per verificare i danni.

Acea Ato 2, la società che gestisce il servizio idrico romano, ha precisato in una nota che “le squadre operative sono prontamente intervenute sul posto: sono state avviate le attività per la ricerca e la riparazione del danno, l’erogazione dell’acqua è quindi momentaneamente sospesa per le utenze che circondano l’area, chiusa al traffico”.

Sui tempi Acea spiega che “le operazioni proseguiranno senza sosta ed il ripristino delle condizioni di esercizio è previsto entro la tarda nottata al fine di contenere i disagi per i cittadini”.

Il traffico in tilt

La voragine si è aperta sulla corsia che porta fuori Roma, ma entrambe le carreggiate di Corso Francia sono state chiuse per gli accertamenti, deviando il traffico nelle strade laterali: auto, moto e mezzi pesanti diretti verso il Grande raccordo anulare sono stati dirottati in via Flaminia, mentre coloro che devono andare in direzione tangenziale sono stati incanalati in via Stelluti.

Nel caos anche la mobilità urbana dei bus: Atac ha comunicato che “causa dissesto del manto stradale in corso Francia le linee 200, 201 e 32 sono in ritardo o deviate”.

Rischio rubinetti a secco

Oltre ai gravi disagi sulla viabilità, inoltre, la grossa perdita d’acqua dalle tubature potrebbe lasciare la zona senz’acqua. “Nel corso delle prossime ore potrebbe rendersi necessario l’interruzione del servizio idrico nella zona” ha comunicato il presidente del XV Municipio Daniele Torquati.

“Al momento, vista la complessità, non conosciamo le tempistiche di risoluzione ma le squadre saranno a lavoro per tutta la notte” ha chiarito ancora Torquati, mentre sulla chiusura di entrambe le carreggiate Torquati ha detto: “Nell’ambito di un intervento di AceaAto2 di riparazione di una perdita idrica, inizialmente confinata tra il marciapiede e il lato della strada, visto l’aumento copioso di acqua durante le lavorazioni, per precauzione si è resa necessaria la chiusura di entrambe le carreggiate”.

Si tratta dell’ennesimo cedimento dell’asfalto per le strade di Roma: ad aprile, un Palazzo di zona Portuense è stato evacuato per l’apertura di una voragine in strada, che ha causato lo stop all’erogazione dell’acqua.