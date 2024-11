Problemi nei pagamenti col Bancomat ai Pos durante il Black Friday, danno da 100 milioni di euro: la denuncia

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Il Black Friday di quest’anno si è trasformato in una giornata nera, nel vero senso della parola, per i pagamenti via Pos con bancomat, a causa di problemi dovuti a un guasto alla rete che ha creato disagi in tutta Italia. I disservizi, iniziati già giovedì 28 novembre in mattinata, sono stati attribuiti dall’azienda coinvolta a un danneggiamento dei cavi, opera di agenti esterni. Un malfunzionamento che ha reso difficili, se non impossibili, gli acquisti a prezzo scontato che molti attendevano da tempo, con gravi perdite economiche conseguenti.

Problemi durante il Black Friday: cosa è successo

Ci ha pensato il guasto a porre un freno alla spasmodica corsa allo shopping del Black Friday. Venerdi 29 novembre, infatti, un imprevisto tecnico ha paralizzato i pagamenti digitali tramite Pos in tutta Italia, gettando nel caos commercianti e consumatori impossibilitati a usare i bancomat per i propri acquisti.

I problemi in verità avevano già fatto capolino nella mattina del 28 novembre, quando intorno alle 11.25 sono emerse le prime difficoltà.

Downdetector, piattaforma specializzata nel monitoraggio dei guasti digitali, ha testimoniato l’entità del problema dopo aver iniziato a ricevere una raffica di segnalazioni relative a malfunzionamenti nei sistemi bancari e di pagamento.

La risposta di Worldline

Dopo quasi un giorno di caos, venerdì la fintech francese Worldline, quarto colosso mondiale nel settore dei pagamenti, ha rotto il silenzio con una dichiarazione ufficiale.

Secondo l’azienda, i disservizi sarebbero stati causati da “interventi sulle tubature del gas” effettuati da non meglio specificate “autorità locali”.

Durante questi lavori, sarebbero stati gravemente danneggiati i cavi e le infrastrutture del loro fornitore.

La situazione in Italia

Gli effetti del guasto del Black Friday si sono avvertiti pienamente anche in Italia. Nexi ha comunicato che i disservizi sono imputabili alla sola rete Worldline, la quale si è assunta la piena responsabilità e attivata per implementare soluzioni temporanee, in attesa della riparazione dell’infrastruttura danneggiata.

Anche Bankitalia ha di fatto confermato la situazione. “Le autorità continuano a seguire la situazione in collaborazione con gli operatori nell’ambito del Codise (la struttura per il coordinamento delle crisi operative in Italia nel settore finanziario) per il ripristino progressivo dei servizi agli utenti e, quanto prima, della piena operatività” si legge nel comunicato.

Commercianti e consumatori intanto hanno espresso un forte malcontento: Confesercenti stima perdite di vendita per 100 milioni di euro e valuta azioni legali, mentre il Codacons si prepara a tutelare i consumatori colpiti dal blackout.