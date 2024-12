Incidente per il ciclista Remco Evenepoel in allenamento, corsa in ospedale per il campione olimpico: come sta

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Incidente per Remco Evenepoel. Il ciclista è stato protagonista di uno scontro con un’auto durante un allenamento nella mattinata di martedì 3 dicembre in Belgio. Il campione olimpico è stato traportato in ospedale e qui i medici hanno ipotizzato fratture a polso e clavicola.

Incidente per Evenepoel: la ricostruzione

Grosso spavento per Remco Evenepoel, uno dei ciclisti più forti e conosciuti al mondo. Il belga era impegnato in una sessione d’allenamento a Oetingen, nel Brabante fiammingo quando ha subito un brutto incidente.

Secondo le prime ricostruzioni, l’atleta, lanciato a grossa velocità, non sarebbe riuscito ad evitare la portiera aperta di un mezzo di Bpost, le poste del Belgio, centrandola in pieno. Il corridore della Soudal QuickStep non ha perso conoscenza ma è stato visto mentre si teneva un braccio. È stato subito soccorso e portato all’ospedale Erasmus di Anderlecht.

Come sta il ciclista

I medici del servizio d’emergenza, interpellati dai media fiamminghi, hanno parlato di possibili fratture al polso e a una clavicola.

L’incidente è stato confermato da Bpost, la società nazionale delle poste in Belgio. “Questa mattina è avvenuto un incidente che ha coinvolto un furgone della Bpost e il ciclista Remco Evenepoel. Purtroppo non possiamo entrare nei dettagli dell’incidente, ma la postina e Bpost stanno collaborando pienamente alle indagini“, si legge in una nota.

Reduce dai due ori olimpici conquistati a Parigi 2024, Evenepoel stava accelerando nel suo programma di allenamenti in vista della nuova stagione che ora rischia di essere fortemente compromessa a causa di questo stop.

Chi è Remco Evenepoel

Remco Evenepoel è uno dei ciclisti migliori della sua generazione insieme a Pogacar e Vingegaard. A 24 anni è già stato autore di grandi imprese: capace di vincere sia le prove in linea che le cronometro, ha un palmares che lo colloca già tra i migliori di sempre.

Nonostante la sua giovane età infatti ha trionfato in una Vuelta di Spagna e in due Liegi Bastogne-Liegi. Oltre ai tanti altri successi, vanta diversi titoli iridati, è reduce da un terzo posto allo scorso Tour de France e a Parigi 2024 è riuscito a centrale l’oro in entrambe le prove di ciclismo, un unicum.

A causa del suo stile a tratti spericolato, il campione fiammingo è già stato vittima di cadute e infortuni. Una su tutte ha rischiato di costargli la carriera e anche qualcosa in più. Nel 2020 infatti, durante il Giro di Lombardia, Evenepoel toccò il parapetto della strada e precipitò nel vuoto per una decina di metri. Dovettero intervenire gli uomini del soccorso alpino che, stabilizzato il ciclista, lo trasportarono all’ospedale. Allora Remco si procurò la frattura del bacino, diverse contusioni, tra cui una al polmone destro, e un dolore all’osso sacro e alla gamba destra.