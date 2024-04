Paura per la caduta di Vingegaard durante il Giro dei Paesi Baschi: ciclista immobile portato via in ambulanza

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Paura nel corso della quarta tappa del Giro dei Paesi Baschi: una brutta caduta ha tenuto i telespettatori con il fiato sospeso e ora rischia di compromettere la stagione di Jonas Vingegaard. Il ciclista danese ha infatti perso il controllo nel corso di una discesa, finendo contro un masso. Nella dinamica sono rimasti coinvolti anche Primoz Roglic e Remco Evenepoel.

La caduta di Jonas Vingegaard e degli altri big al Giro dei Paesi Baschi

Nell’incidente, avvenuto nel pomeriggio di giovedì 4 aprile, sono rimasti coinvolti – tra gli altri – anche Primoz Roglic e Remco Evenepoel, finiti dentro un canale di cemento utilizzato per la raccolta delle acque piovane.

Il ritiro è stato obbligato per tutti e tre, col danese del team Visma Lease a Bike che ha riportato le ferite peggiori.

L’organizzazione è stata costretta a “neutralizzare” momentaneamente la tappa, dal momento che tutti i mezzi di soccorso risultavano impegnati sul luogo dell’episodio.

Il ciclista danese rimasto immobile a terra

Vingegaard ha battuto violentemente sul terreno, poi è finito contro la bici di un altro corridore. Una volta fermatosi è rimasto immobile a terra, sdraiato sul fianco sinistro, per molti minuti.

Seppur cosciente, il due volte vincitore del Tour de France è stato trasportato via in barella, immobilizzato e subito trasportato in ambulanza presso un centro medico.

Tra i corridori caduti male anche Jay Vine (UAE Team Emirates): trasportato anch’esso in ospedale, ha riportato diversi traumi, ma è cosciente e ricorda tutto di quanto accaduto.

L’episodio a 35 chilometri dal traguardo

La caduta si è verificata quando al traguardo di Legutio mancavano circa 35 chilometri.

A innescarla è stato un corridore della Lidl Trek: i ciclisti vicini non hanno potuto fare granché per evitare di finire larghi e quindi di utilizzare la via di fuga nel tentativo di evitare di finire a terra.

Tutti i corridori coinvolti, tuttavia, sono finiti a bordo strada, alcuni impattando nel canale di cemento. Evenepoel, pur riuscendo a schivare l’ostacolo, è finito poco più avanti e ha riportato allo stesso modo un trauma piuttosto serio (probabilmente alla clavicola destra).