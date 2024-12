Blocco traffico a Roma per la domenica ecologica del 1° dicembre in fascia verde, quali auto possono circolare

Stop alla circolazione per molte auto e motori nelle strade di Roma. Il 1° dicembre la Capitale si dedica all’ambiente per l’ultima domenica ecologica del 2024 e scatta il blocco del traffico per i mezzi inquinanti nella Ztl ‘Fascia Verde’, allo scopo di abbattere il livello di emissioni in città. Il divieto riguarderà quasi tutte le categorie di veicoli a motore endotermico, ad eccezione delle deroghe stabilite dal Comune ed elencate sul sito Roma mobilità.

Orari e multe

Come fissato sul calendario approvato dalla Giunta capitolina, quella del 1° dicembre è la seconda delle cinque domeniche ecologiche programmate per la stagione fredda, che vedrà ripetere lo stop alla circolazione per molti veicoli su buona parte di Roma il 26 gennaio, 16 febbraio e 23 marzo 2025.

Per l’ultima domenica ecologica del 2024, il blocco del traffico è in vigore nella Ztl ‘Fascia Verde’ dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 17.30 alle 20.30 (non 16.30-20.30 come indicato inizialmente). Per i trasgressori sono previste multe da 163 a 658 euro.

Fonte foto: ANSA

La Fascia verde e le strade bloccate

Sul sito del Comune è possibile consultare la mappa dell’ampia zona della città interessata dal divieto ed è indicato l’elenco dei veicoli esclusi.

A poche ore di distanza dallo sciopero generale, lo stop porterà inevitabilmente a ulteriori disagi sulla mobilità dei cittadini romani, alla luce anche di chiusure e deviazioni per lavori e cortei.

Come riportato dal portale RomaToday, nel fine settimana 30 novembre-1 dicembre la Tangenziale Est sarà chiusa nel tratto di strada tra Viale di Tor di Quinto e Farnesina, in direzione Stadio Olimpico, e saranno in corso anche interventi di manutenzione da parte di Rfi che provocheranno interruzioni alla circolazione ferroviaria.

Inoltre, nella giornata di domenica è in programma tra le 08.00 e le 22.00 una manifestazione in via di Tor Sapienza, con chiusura tra piazza De Cupis a via Cecioni.

Le eccezioni al blocco del traffico

Sul sito del comune sono 34 le categorie di veicoli che fanno eccezione rispetto al blocco del traffico.

Le deroghe e le esenzioni riguardano principalmente i veicoli ibridi o elettrici, quelli alimentati a Gpl o metano di categoria da Euro 3 in poi, le auto benzina Euro 6.

Potranno circolare anche i ciclomotori a due ruote con motore 4 tempi da Euro 2 in poi e a 4 tempi Euro 3 e successivi, oltre ai mezzi sharing, quelli adibiti al trasporto delle persone con disabilità, al trasporto pubblico, i veicoli dedicati ai servizi di emergenza e sicurezza e che esibiscono permessi speciali.