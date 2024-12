Previsioni meteo in Italia fino all'Immacolata con nuovi vortici tra freddo e pioggia: le regioni a rischio

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Piogge, neve e un drastico calo delle temperature: in vista dell’Immacolata l’Italia si prepara a un periodo di instabilità atmosferica causato, stando alle ultime previsioni meteo, da un vortice di bassa pressione che si formerà nel Mediterraneo centrale e che potrebbe investire gran parte dello Stivale.

Le previsioni meteo per l’Italia

L’Italia si prepara ad affrontare un periodo di intenso maltempo in vista dell’8 dicembre – giorno nel quale in molti festeggiano l’Immacolata Concezione – con l’arrivo di un vortice ciclonico che porterà piogge, nevicate e un netto calo delle temperature in gran parte del Paese.

Il calo delle temperature previsto è causato dall’afflusso di aria artica, facilitato da un’area di alta pressione sull’Atlantico settentrionale, che spinge masse fredde verso l’Italia.

Previsioni meteo per l'Immacolata, previsto maltempo e un drastico calo delle temperature in gran parte del Paese

Questo freddo entrerà in contrasto con l’aria più mite presente sul Mediterraneo, alimentando un vortice ciclonico che intensificherà il maltempo, il quale, insieme ai forti venti, raffredderà ulteriormente il clima.

Il tempo previsto per l’Immacolata

Nello specifico, il fine settimana di sabato 7 e domenica 8 dicembre dovrebbe essere caratterizzato da un drastico calo delle temperature, venti freddi, piogge diffuse e nevicate anche a quote basse, fatta eccezione per alcune zone che potrebbero giovare di una temporanea stabilità atmosferica.

È prevista quindi un’accentuazione dell’instabilità del meteo locale, con un incremento delle probabilità di fenomeni intensi, specialmente sulle regioni settentrionali e lungo le dorsali tirreniche.

In vista di questo scenario, è quindi raccomandabile utilizzare cautela, soprattutto per chi deve viaggiare nelle regioni a rischio di piogge intense, nevicate o venti forti, monitorando costantemente gli aggiornamenti meteo, vista la rapidità con cui le condizioni atmosferiche potrebbero evolvere.

Le regioni più a rischio

Come chiarito, saranno le regioni settentrionali e centrali le più colpite, ma anche il Sud e le isole maggiori potrebbero venir coinvolti dal maltempo. Nello specifico, per quanto riguarda il Nord, sono previste piogge insistenti su iguria e Lombardia, con nevicate già dai 500-700 metri su Alpi e Appennino settentrionale, mentre in Piemonte e Trentino Alto Adige si attendono accumuli nevosi significativi.

Per quanto concerne il Centro Italia, le regioni come Toscana, Umbria e Lazio saranno interessate da piogge abbondanti e temporali, con nevicate sull’Appennino a partire dai 900-1200 metri. Più clemente il meteo al Sud, con piogge diffuse che colpiranno Campania, Calabria e Sicilia settentrionale e alcuni fenomeni più sporadici sulla Sardegna.

Il rischio di temporali sarà comunque elevato lungo le coste tirreniche e, in generale, l’Immacolata sarà all’insegna di un clima turbolento, con una breve tregua che potrebbe preludere a nuove ondate di maltempo.