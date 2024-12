Problemi con Iliad down in tutta Italia, non funzionano Internet e rete telefonica: migliaia di segnalazioni

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Migliaia di utenti hanno inviato segnalazioni di problemi con Iliad, che risulta down in tutta Italia nella mattinata di martedì 3 dicembre 2024. I disagi riguardano la rete Internet mobile e fissa e la linea telefonica. Al momento. non si conosce ancora il motivo dei malfunzionamenti segnalati dagli utenti di questo operatore.

Iliad down in tutta Italia: cosa sta succedendo

Stando alle segnalazioni inviate dagli utenti e raccolte sul sito DownDetector, i problemi con Iliad sono iniziati attorno alle ore 8,30 del mattino di martedì 3 dicembre 2024 e hanno raggiunto il picco un’ora più tardi. Attorno alle ore 9,48, le segnalazioni registrate hanno superato quota 4 mila. Dopo un calo del numero di segnalazioni attorno alle 11, gli avvisi degli utenti sono nuovamente aumentati. La mappa delle segnalazioni indica che i disagi ci sono su tutto il territorio italiano.

Gli utenti italiani stanno avendo difficoltà a connettersi a Internet, sia da rete mobile sia dalla linea fissa. Problemi si stanno registrando anche sulla linea telefonica.

Fonte foto: ANSA

Alle ore 12,30, nello specifico, il 61% delle segnalazioni degli utenti riguarda Internet mobile, il 25% fa riferimento a Internet fisso e il restante 14% indica malfunzionamenti con la voce mobile.

Per quanto riguarda la distribuzione geografica delle segnalazioni degli utenti, i dati sulle posizioni più segnalate indicano che si tratta di disagi riscontrati su tutto il territorio italiano. Le città da cui proviene il maggior numero di segnalazioni sono Milano, Bologna, Bari, Roma, Firenze, Modena, Pescara, Rimini e Forli.

Problemi con Iliad, segnalazioni anche sui social network

Anche sui social network gli utenti stanno segnalando malfunzionamenti con Iliad.

In un commento si legge: “Iliad, mi sono sempre vantata di non aver mai avuto problemi con te, perché mi fai questo?”.

Non è la prima volta, in realtà, che si riscontrano problemi con Iliad nel nostro Paese: già il 30 maggio, infatti, c’erano state diverse segnalazioni di problemi rilevati dagli utenti di questo operatore.

Perché Iliad non funziona in Italia

Allo stato attuale, non si conosce ancora la causa dei malfunzionamenti segnalati dagli utenti italiani nella mattinata di martedì 3 dicembre.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO.