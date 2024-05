Iliad e i problemi di connessione oggi 30 maggio, disagi in tutta Italia nel giorno dell'aumento di fatturato

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Il giorno dell’annuncio dell’aumento di fatturato di Iliad, in Italia, è stato rovinato dagli enormi problemi di connessione per gli utenti in tutto il Paese giovedì 30 maggio, poco dopo la comunicazione dei dati.

Problemi di connessioni in tutta Italia per gli utenti Iliad

Oltre a quelle sui social, le segnalazioni sul malfunzionamento della rete gestita dall’operatore telefonico francese sono state centinaia sul sito specializzato Downdetector.

Secondo il portale, il boom di disagi si sarebbe registrato intorno alle ore 13.

Fonte foto: Downdetector Le segnalazioni su Downdetector

Nessuna comunicazione ufficiale

Fino alle 16:30 di giovedì 30 maggio, Iliad non ha ancora diffuso comunicazioni ufficiali.

Problemi di connessione simili si erano registrati praticamente un anno fa.

Iliad e l’aumento a livello globale nel primo trimestre: +11%

Come riferisce Ansa, nel primo trimestre 2024 il gruppo Iliad, a livello globale, ha raggiunto 49 milioni e 212 mila utenti, con un aumento di 698 mila rispetto al trimestre precedente.

Il fatturato complessivo è di 2 miliardi e 431 milioni di euro, con un amento dell’11,2% rispetto allo stesso trimestre del 2023.

In aumento anche la redditività, con un margine operativo lordo (Ebitdal) che si attesta a 878 milioni, con una crescita del 12,2% rispetto al 31 marzo 2023.

Aumento di fatturato in Italia

In Italia, invece, sempre nel primo trimestre 2024 Iliad ha raggiunto un totale di 11 milioni e 251 mila utenti attivi nei segmenti mobile e fisso, con un incremento netto di 314 mila utenti rispetto al 31 dicembre scorso.

Il fatturato è stato pari a 272 milioni, in crescita del 12,8% rispetto allo stesso periodo del 2023, con un margine operativo lordo (Ebitdal) a 71 milioni, in crescita dell’11,7% anno su anno.

Il saldo di utenti netti nel mobile è a 11,006 milioni, +276 mila nuovi utenti rispetto al quarto trimestre 2023, nel fisso a 245 mila, +38 mila.