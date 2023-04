Palazzo evacuato per una voragine in strada nella zona Portuense di Roma: acqua interrotta, 5° caso in città

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Una palazzina è stata evacuata a Roma a causa di una grossa voragine che si è aperta in zona Portuense. Lo squarcio nell’asfalto largo circa 10 metri quadrati e profondo 5 metri sarebbe stato causato dalla rottura di una tubazione del gestore Acea. Il cedimento avvenuto in via Giannetto Valli, nel Municipio XI della Capitale, non ha provocato nessun ferito né ha coinvolto nessuna auto, ma ha reso necessario l’interruzione della fornitura di acqua.

Voragine in zona Portuense: evacuata una famiglia

Come riporta ‘Adnkronos’, sono intervenuti sul posto i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile di Roma Capitale, la Polizia Municipale e i tecnici di Acea per valutare l’entità dei danni, chiudere la voragine e riparare la tubazione idrica.

Alla famiglia residente nello stabile evacuato in via precauzionale è stata offerta una sistemazione temporanea, in attesa che la zona venga messa in sicurezza.

“Non appena avuta notizia dell’accaduto ci siamo attivati per dare assistenza immediata alle persone e per verificare e porre rimedio” ha commentato l’assessore ai Lavori pubblici e alle infrastrutture di Roma, Ornella Segnalini, arrivata sul luogo.

“Sono in corso le analisi speleologiche per accertare il terreno sottostante e contestualmente Acea sta riparando il danno” ha spiegato.

“Stiamo coordinando tutte le operazioni di assistenza agli abitanti della palazzina che grazie al supporto della Protezione civile stanno ricevendo tutte le cure del caso” ha commentato l’assessore alla Mobilità del Municipio XI, Emiliano Castellino.

Voragine in zona Portuense: gli interventi

Per permettere ad operai e tecnici di intervenire su asfalto e condutture, Acea ha interrotto l’erogazione idrica e predisposto per la zona due autobotti di acqua potabile.

“La Commissione stabili pericolanti per gli edifici privati è già convocata e si riunirà domani – ha fatto sapere il Direttore della Protezione Civile di Roma Capitale Giuseppe Napolitano -. Una volta che Acea, che ha in corso anche l’ispezione della fognatura, avrà riparato il danno, sulla base dell’esito della Commissione si decideranno tempi e modi per far rientrare gli abitanti nelle loro case”.

Gli ultimi precedenti

La voragine che si è aperta in zona Portuense è la seconda avvenuta in poco tempo a Roma, dopo il blocco della circolazione e le code provocate dal crollo dell’asfalto in via Salaria, lunedì 24 aprile.

Il cedimento ha causato la chiusura della strada all’altezza di via Alfredo Catalani, tra Conca d’Oro e Val Melaina, nel III Municipio. Il traffico è stato deviato, ma gli interventi hanno comportato rallentamenti in tutto il quadrante.

Nelle stesse ore la via di Torpignattara è stata inondata a causa della rottura di una conduttura e del conseguente avvallamento stradale.

A marzo, in via delle Fornaci, un’altra perdita d’acqua ha provocato l’ennesima voragine che ha richiesto l’intervento dei tecnici di Acea, mentre a metà dello stesso mese l’asfalto è crollato nel quartiere di Torrevecchia.