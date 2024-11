Andrea Ceffa sindaco di Vigevano arrestato per corruzione: in manette anche una consigliera comunale

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Terremoto al Comune di Vigevano, in provincia di Pavia: sono stati arrestati dai carabinieri il sindaco Andrea Ceffa, una consigliera comunale e tre funzionari di una partecipata, nell’ambito di una inchiesta su presunti reati contro la Pubblica Amministrazione e corruzione. Tra gli indagati c’è anche l’ex europarlamentare Angelo Ciocca.

Arrestato il sindaco di Vigevano Andrea Ceffa

Nella mattinata di oggi, giovedì 28 novembre, i carabinieri di Pavia hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti del sindaco di Vigevano, Andrea Ceffa, di una consigliera comunale e di tre dirigenti di Asm Vigevano, società controllata dal Comune.

Ceffa, esponente della Lega eletto sindaco del comune pavese nel 2020, è accusato di corruzione.

Fonte foto: ANSA Tra gli indagati c’è l’ex europarlamentare Angelo Ciocca

Come riporta Ansa, il sindaco è stato posto ai domiciliari come anche Alessandro Gobbi, presidente di Asm Vigevano e Lomellina, Veronica Passarella, amministratore unico di Asm Vigevano, Matteo Ciceri, amministratore di Vigevano distribuzione gas, e la consigliera comunale Roberta Giacometti.

L’ex europarlamentare Angelo Ciocca tra gli indagati

Nell’inchiesta della procura di Pavia risultano indagati anche un noto politico locale, l’ex europarlamentare Angelo Ciocca, anche lui leghista, e l’imprenditore edile Alberto Righini, presidente dell’Ance di Vigevano.

I carabinieri hanno effettuato perquisizioni domiciliari e negli uffici a loro carico.

L’indagine per corruzione, quali sono le accuse

Le indagini sono partite dalla cosiddetta “congiura di Sant’Andrea” risalente al novembre 2022, quando un gruppo di consiglieri comunali di Vigevano presentò in massa le dimissioni nel tentativo di far cadere la giunta Ceffa.

Secondo l’accusa, uno di questi consiglieri sarebbe stato avvicinato per dimettersi con una promessa di 15mila euro.

Mentre il sindaco per ottenere il sostegno di un’altra consigliera le avrebbe procurato una consulenza fittizia presso ASM Vigevano.

I dirigenti della società avrebbero collaborato per consentire l’erogazione alla consigliera della somma pattuita, mascherata come compenso per il servizio.

Chi è Andrea Ceffa

Nato e cresciuto a Vigevano, classe 1973, Andrea Ceffa proviene da una famiglia di commercianti.

Laureato in Scienze della Comunicazione all’Università di Torino, esponente della Lega, è stato assessore e vicesindaco di Vigevano dal 2010 al 2020, durante i mandati del suo predecessore Andrea Sala.

Alle elezioni comunali del 2020 si è candidato a sindaco sostenuto dalla coalizione di centrodestra, vincendo al primo turno.

La reazione di Matteo Salvini

“Conosco Andrea Ceffa (come lo conoscono i suoi concittadini e tutta la Lega) come persona onesta e corretta e all’esclusivo servizio del bene della sua città”, ha dichiarato il segretario della Lega Matteo Salvini.

“Io personalmente e tutto il partito siamo al suo fianco – certi della sua integrità – e contiamo che possa chiudersi rapidamente questa brutta pagina, sicuri che possa dimostrare la sua totale innocenza”.

“Da ministro ho lavorato con lui su alcune opere strategiche a partire dalla Vigevano-Malpensa e confido possa tornare al più presto in ufficio”.