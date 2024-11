Problemi al Bancomat oggi in Italia, prelievo e pagamenti bloccati: non funzionano nemmeno le carte di credito

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Problemi diffusi per i circuiti Bancomat e Pagobancomat in tutta Italia oggi, 28 novembre. Dalle ore 11:25 si segnalano difficoltà nei pagamenti e nei prelievi, causate da un’interruzione generica della rete, come comunicato da Worldline. Anche i pagamenti con carta di credito risultano bloccati in diverse aree del Paese. L’analisi dei danni è ancora in corso.

Cosa sta succedendo con Bancomat

Dalle 11:25 di oggi (28 novembre) si segnalano problemi diffusi ai circuiti Bancomat e Pagobancomat in tutta Italia. Secondo una nota ufficiale diffusa da Bancomat, l’interruzione è da imputarsi a un incidente comunicato da Worldline, azienda leader nel settore fintech. In alcuni casi le carte hanno funzionato, ma senza che gli utenti ricevessero conferma delle transazioni tramite sms o email.

L’impatto del problema è piuttosto esteso: ci sono difficoltà nei prelievi e nei pagamenti elettronici, sia con Bancomat che con carte di credito. La situazione sta generando disagi a supermercati, negozi e altri punti vendita, con utenti spaesati che si domandano se il problema sia delle loro carte o dell’intero sistema nazionale.

Fonte foto: iStock Problemi Bancomat: no prelievi e pagamenti

Downdetector ha registrato problemi relativi a:

Unicredit, ma in diminuzione rispetto al mattino

Intesa Sanpaolo, con segnalazioni stabili

Mastercard, con segnalazioni stabili

Visa, con un alto numero di segnalazioni stabili nel tempo

Banco BPM, con un alto numero di segnalazioni stabili nel tempo

BPER, con un alto numero di segnalazioni stabili nel tempo

La causa dei problemi

Worldline ha dichiarato che l’interruzione è ancora in corso e che sta lavorando per risolvere la situazione. In un comunicato ufficiale pubblicato online, l’azienda ha precisato che il problema coinvolge solo una parte delle transazioni, mentre la maggior parte viene processata normalmente.

Le cause esatte del disservizio non sono ancora del tutto chiare. “Il problema è attribuibile a cause esterne, indipendenti da Worldline”, hanno dichiarato i portavoce, senza entrare nei dettagli.

Intanto, Nexi Payments ha confermato di essere stata anch’essa coinvolta, riportando un’interruzione generica della rete in Italia.

Quando tornerà a funzionare

La tempistica per il ritorno alla normalità resta incerta. Worldline ha assicurato che i propri esperti tecnici sono al lavoro per monitorare la situazione e ripristinare tutti i servizi.

Le dichiarazioni rilasciate finora non forniscono una stima precisa su quando i circuiti torneranno operativi al 100%. Alle 19:35 ancora nessuna novità. I clienti rimangono nel limbo: possono o meno effettuare le normali operazioni?