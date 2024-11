Incendio a Tor Cervara a Roma oggi 25 novembre, fiamme nel capannone dei rifiuti: decine di persone evacuate

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Paura a Roma oggi, lunedì 25 novembre, a causa di un incendio che ha interessato un capannone industriale in via Melibeo, in zona Tor Cervara, nella parte est della capitale. Il capannone all’interno del quale è esploso il rogo, un’area di 6mila metri quadrati, era occupato da circa 50 persone che sono state evacuate e soccorse.

L’incendio è esploso nella notte tra domenica 24 e lunedì 25 novembre. Secondo quanto riportato da Repubblica, le fiamme sarebbero partite da alcuni rifiuti e materiali di risulta accatastati all’interno dell’edificio.

Il fuoco avrebbe riguardato anche una parte esterna della struttura, una sorta di discarica abusiva che ospita pneumatici, materassi e oggetti di vario genere.

Fonte foto: © 2024 OpenMapTiles | © 2024 OpenStreetMap contributors | © 2024 TomTom | Tuttocittà L’episodio è avvenuto all’interno di un capannone industriale in via Melibeo, in zona Tor Cervara, a Roma est

Le persone evacuate sarebbero in prevalenza famiglie rom.

L’intervento dei Vigili del fuoco

Sul posto sono giunti immediatamente i Vigili del fuoco, al lavoro per mettere in sicurezza l’area.

Sono intervenute otto squadre con sei autobotti, tre delle quali provenienti dai Comandi di Latina, Viterbo e Rieti.

Operativi anche un carro schiuma del Nucleo Crrc, un’autoscala, il carro autoprotettori, il Funzionario di Turno ed il Capo turno Provinciale.

Il rischio nube tossica

Una nube tossica si è levata dal luogo dell’incendio, avvolgendo i quartieri limitrofi.

Si attendono le verifiche sulla qualità dell’aria da parte dell’Ente Arpa, vista la considerevole quantità di fumo scaturita dalla combustione dei materiali.

Diverse segnalazioni di puzza di fumo sono giunte sui social da cittadini di Centocelle, Casilino, Tuscolana, Laurentino, Ardeatino fino anche ai quartieri del litorale, da Ostia ad Acilia e Vitinia.