Neonati morti a Parma, cos'ha fatto Chiara Petrolini dopo il parto: "Abbiamo lavato le lenzuola due volte"

Perla Chiara Petrolini. La ragazza di Parma che ha seppellito nel giardino di casa due neonati partoriti in segreto ha raccontato come sono andate le cose in una delle due occasioni.

Il racconto del giorno del parto

Chiara Petrolini ha raccontato di uno dei giorni in cui ha partorito in segreto per poi seppellire nel giardino della propria abitazione, a Traversetolo, in provincia di Parma, suo figlio neonato

“Il 6 agosto era il mio ultimo giorno al centro estivo, poi sarei partita con i miei genitori. Quella sera ho mangiato da un’amica, poi a mezzanotte sono rientrata a casa perché avevo cominciato a sentire dei dolori” ha raccontato.

Fonte foto: ANSA Chiara Petrolini dopo l’interrogatorio

“Sono andata a letto, ma dopo i dolori hanno iniziato a diventare più forti, mi sono svegliata e ho capito che stavo per partorire” ha continuato Petrolini.

Il parto e la morte del neonato

Il racconto di Chiara Petrolini prosegue con il parto stesso, avvenuto nella taverna della propria abitazione, mentre i genitori e il fratello dormivano al piano superiore.

“Non ricordo a che ora ho partorito, era notte ed ero giù nella taverna. Al piano di sopra c’erano i miei genitori e mio fratello, che non hanno sentito nulla perché non ho gridato” ha raccontato Petrolini.

“Ho tagliato il cordone con delle forbici da cucina e poi le ho messe nella lavastoviglie o forse nel lavandino. Non sapevo che il bambino fosse maschio, in questi mesi non avevo fatti nessun accertamento. Non ero mai andata in ospedale, non volevo che qualcuno mi scoprisse” ha poi continuato.

Cosa ha fatto Chiara Petrolini dopo il parto

La ragazza ha poi specificato cosa è successo dopo il parto e la sepoltura del neonato in giardino: “Dopo averlo seppellito sono andata in bagno e poi mi sono rimessa a letto a dormire perché mi girava la testa” ha dichiarato.

“Il giorno dopo abbiamo lavato le lenzuola due volte. Una volta io e una volta mia madre, perché diceva che c’era odore di sangue. Io mi sono giustificata dicendo che ero indisposta” ha continuato.

“Nel pomeriggio sono andata dall’estetista, avevo appuntamento alle 14. La sera invece abbiamo mangiato una pizza, c’era pure mia nonna, poi sono uscita con i miei amici” ha concluso la ragazza.