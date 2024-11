Sciopero 29 novembre da trasporti e aerei a scuola e sanità: gli orari dopo la precettazione di Salvini

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Dopo la precettazione di Salvini ci sono importanti novità sullo sciopero del 29 novembre, che riguarderà i trasporti, i voli aerei, la scuola e la sanità: quali sono gli orari?

Chi si ferma venerdì 29 novembre: dai trasporti a scuola e sanità

Cgil e Uil hanno proclamato 8 ore di sciopero generale per la giornata di venerdì 29 novembre 2024 contro la Manovra 2025. Sempre venerdì, sciopereranno anche i sindacati di base. Lo sciopero indetto da Cgil e Uil prevede lo stop in tutti i settori, pubblici e privati.

Sono esclusi solo i trasporti ferroviari: i macchinisti lavoreranno, ma lo sciopero potrà interessare il personale del gestore delle infrastrutture. In Lombardia, anche se il personale di Trenord non è coinvolto, l’agitazione sindacale potrà causare ritardi e soppressioni sulle linee che transitano su rete Ferrovienord.



Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini

L’eventuale chiusure delle scuole dipenderà dalle adesioni di docenti e dell’intero personale scolastico. Lo sciopero per i lavoratori della scuola è stato confermato dalla Flc Cgil, che ha comunicato l’astensione dal lavoro per l’intera giornata di tutto il personale del comparto Istruzione e Ricerca e dell’area dirigenziale, dei docenti universitari e del personale della formazione professionale e delle scuole non statali. Discorso analogo vale per la Uil Scuola.

Cgil e Uil hanno spiegato che la mobilitazione è stata decisa allo scopo di chiedere di cambiare la Manovra di bilancio, ritenuta inadeguata a risolvere i problemi del Paese, e per chiedere l’aumento del potere d’acquisto di salari e pensioni e il finanziamento di sanità, istruzione, servizi pubblici e politiche industriali.

I medici che aderiscono a Fp Cgil e Uil hanno reso noto che prenderanno parte allo sciopero generale del 29 novembre.

Salvini e la precettazione dello sciopero

Dopo il rifiuto dei sindacati a ridurre le ore previste per lo sciopero, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha annunciato la precettazione.

Le sue parole: “Per evitare agli italiani l’ennesimo venerdì di caos ho deciso di intervenire direttamente riducendo a 4 ore lo sciopero indetto da alcuni sindacati per venerdì”.

La nota del Ministero dei Trasporti sui voli cancellati

Il Ministero dei Trasporti ha diramato una nota sullo sciopero di venerdì 29 novembre in cui Matteo Salvini viene definito “determinato a garantire quanti più mezzi di trasporto possibili, nonostante lo sciopero di domani e le iniziative giudiziarie annunciate dai sindacati”.

E ancora: “Per Salvini la priorità è sempre e solo l’interesse dei cittadini: soltanto sui convogli di Trenord, per esempio, la precettazione garantirà il servizio per quasi mezzo milione di viaggiatori. A proposito di voli, invece, la precettazione ha reso disponibili centinaia di aerei che invece sarebbero rimasti a terra”.

I nuovi orari dello sciopero: chi si ferma e quando

Cgil e Uil, dopo aver annunciato in un primo momento ricorso, hanno aderito alla precettazione imposta dal ministro Salvini al settore del trasporto pubblico locale, aereo e marittimo.

Il Tar ha poi definitivamente respinto il ricorso d’urgenza promosso da alcuni sindacati contro la precettazione: “Difendo il diritto alla mobilità degli italiani”, ha commentato il leader della Lega.

Trasporto pubblico

Protesta di 4 ore per il trasporto pubblico locale, questa la situazione nelle grandi città:

Milano: Atm ha annunciato che in seguito all’ordinanza del ministero dei Trasporti, lo sciopero potrebbe avere conseguenze sul servizio delle linee Atm e della funicolare Como-Brunate dalle ore 9 alle ore 13;

Atm ha annunciato che in seguito all’ordinanza del ministero dei Trasporti, lo sciopero potrebbe avere conseguenze sul servizio delle linee Atm e della funicolare Como-Brunate dalle ore 9 alle ore 13; Roma: Atac ha reso noto che il servizio sarà regolare fino alle ore 8,30 e dalle ore 17 alle ore 20;

Atac ha reso noto che il servizio sarà regolare fino alle ore 8,30 e dalle ore 17 alle ore 20; Napoli: Anm garantirà il servizio dalle ore 6,30 alle ore 9,30 e dalle ore 17 alle ore 20.

Trasporto aereo

Gli aerei, si fermano dalle 10 alle 14, Ita Airways ha già cancellato 68 voli, di cui 18 internazionali e 50 domestici.

Vigili del fuoco

Lo sciopero sarà di 4 ore anche per i vigili del fuoco, dalle 10 alle 14.

Raccolta rifiuti e servizi di pulizia

Si fermano per l’intera giornata, nel rispetto però dei servizi minimi indispensabili garantiti.

Scuole e università

Lezioni a rischio nelle scuole di ogni ordine e grado, stop anche alla ricerca e nelle Università.

Pubblica amministrazione e uffici pubblici

Servizi a rischio per l’intera giornata.

Sanità

Servizi a rischio nel rispetto dei servizi minimi essenziali.