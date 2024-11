Andrea Ceffa sindaco di Vigevano arrestato per corruzione, la Lega trema: cosa aveva detto di lui Salvini

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Giovedì 28 novembre Andrea Ceffa, sindaco di Vigevano, è stato arrestato con l’accusa di corruzione dopo un’indagine dei carabinieri di Pavia, coordinata dalla Procura. La notizia ha scosso Matteo Salvini dato che il primo cittadino, finito ai domiciliari, era stato eletto nelle liste della Lega nel 2020. Il ministro ha diramato una nota per commentare l’arresto.

L’accusa di corruzione al sindaco di Vigevano

Andrea Ceffa è accusato di corruzione.

Oltre al sindaco di Vigevano, ai domiciliari sono finiti altri 4 indagati:

Roberta Giacometti, consigliera comunale e unica eletta della lista civica di centrodestra (Vigevano Riparte);

consigliera comunale e unica eletta della lista civica di centrodestra (Vigevano Riparte); Veronica Passarella, amministratrice unica della partecipata Asm

amministratrice unica della partecipata Asm Alessandro Gabbi, direttore amministrativo Asm

Gabbi, direttore amministrativo Asm Matteo Ciceri, amministratore di Vigevano distribuzione gas, società del gruppo Asm

Fonte foto: IPA Angelo Ciocca in Consiglio regionale in Lombardia, in uno scatto del 2014

Al momento, secondo quanto riferito dall’Ansa, sono indagati a piede libero e destinatari di perquisizioni:

Angelo Ciocca, ex europarlamentare della Lega

ex europarlamentare della Lega Alberto Righini, amministratore unico della Vicos, nonché ex presidente provinciale e vicepresidente regionale di Ance (associazione dei costruttori)

La reazione di Matteo Salvini

Alla notizia dell’arresto, Matteo Salvini si è affrettato a diramare un comunicato in cui asserisce di conoscere Andrea Ceffa, “come lo conoscono i suoi concittadini e tutta la Lega, come persona onesta e corretta e all’esclusivo servizio del bene della sua città”.

Il ministro dei Trasporti ha aggiunto: “Io personalmente e tutto il partito siamo al suo fianco – certi della sua integrità – e contiamo che possa chiudersi rapidamente questa brutta pagina, sicuri che possa dimostrare la sua totale innocenza. Da ministro ho lavorato con lui su alcune opere strategiche a partire dalla Vigevano-Malpensa e confido possa tornare al più presto in ufficio”.

Cosa aveva detto il segretario della Lega su Ceffa

Nel profilo Facebook di Andrea Ceffa, tornando indietro ai giorni prima delle elezioni comunali 2020, spunta un video di Salvini al suo fianco:

“Squadra che vince non si cambia. Il fatto che un lunedì pomeriggio lavorativo di agosto ci sia questa splendida piazza mi dice che l’amministrazione uscente, il sindaco uscente ha lavorato bene. Quindi, nel nome della continuità, della serenità, del buon governo. Non vedo l’ora di tornare a Vigevano ad augurare buon lavoro al prossimo sindaco perché di cose ne sono state fatte ma ne rimangono tante altre da fare”.

Parole pronunciate in campagna elettorale e dedicate a Ceffa, che da lì a poco sarebbe stato eletto per un secondo mandato.

Salvini era poi tornato a Vigevano il 22 gennaio 2023, per incontrare sindaci e amministratori locali del territorio lomellino, oltre ai rappresentanti delle categorie produttive.

Quanti voti aveva preso Andrea Ceffa

Andrea Ceffa è stato eletto sindaco di Vigevano il 20 settembre 2020, superando al primo turno il rivale Alessio Bertucci, candidato appoggiato dal Pd: 50,88% contro 19,18%.

Dei 13.402 voti raccolti da Ceffa (contro i 4.944 dell’avversario), oltre un quarto è arrivato grazie al Carroccio:

Lega: 26,98%

FdI: 10,46%

Forza Italia: 9,66%

Vigevano Riparte: 3,78%

Erano altri tempi, c’era il Covid e Fratelli d’Italia non era minimamente paragonabile alla corazzata costruita da Giorgia Meloni negli anni a venire.

Anzi, a comandare il centrodestra era proprio la Lega di Matteo Salvini.