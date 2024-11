Filippo Turetta e i messaggi a Giulia Cecchettin in chat: "Non ti lascerò un secondo di pace, ti farò pentire"

Continuano a emergere nuovi messaggi inviati in chat da Filippo Turetta a Giulia Cecchettin (e viceversa) prima dell’omicidio della studentessa 22enne, commesso l’11 novembre 2023 a Fossò, vicino a Padova.

L’uscita di Giulia Cecchettin con l’amica e la reazione di Filippo Turetta

La Repubblica ha riportato 23 messaggi, inviati tra le 17,51 e le 18,29 del 15 marzo 2023. Quel giorno Giulia Cecchettin voleva semplicemente uscire con un’amica, ma Filippo Turetta ha reagito attaccandola duramente. I suoi messaggi: “Hai rovinato tutto. Sarà tutto rovinato. Per colpa tua! Lo sai che non né giusta e non si può accettare una cosa del genere. No no no. No vengo anche io allora caz*o. Io non perdonerò mai la kiki, per me ha chiuso, non ti lascerò in pace. Non posso sopportarla una cosa del genere. Giulia pensaci caz*o. Non è giusto. Se è sabato o domenica non puoi cazz*, sei impegnata con me! Dopo potresti pentirti che non si possa più tornare indietro dopo aver peggiorato qualsiasi cosa. Non ne vale la pena. Non farlo Giulia ti prego. Ascoltami Giulia ti prego”.

Pochi giorni prima, il 7 marzo, Turetta aveva scritto: “Non ti lascerò un secondo di pace“.

Fonte foto: ANSA

Filippo Turetta.

I toni “minacciosi” e “aggressivi” di Filippo Turetta con Giulia Cecchettin

Dalle carte della Procura riportate da La Repubblica emerge “il ritmo incessante” con cui, tramite messaggi, “l’imputato manifesta tutta la propria rabbia” con toni “minacciosi e aggressivi“.

Il pm Andrea Petroni ha sottolineato l’utilizzo del maiuscolo: “MALEDETTA CHE SEI”; “MI FAI PENA”; “RIDICOLA”; “MI DEVI TENERE TRACCIA DELLA TUA GIORNATA”; “SEI UNA STRON*A”.

E in un altro messaggio: “Ti farò pentire di tutto il male che mi stai facendo”.

La “paura” di Giulia Cecchettin per Filippo Turetta

Giulia Cecchettin ha condiviso con Filippo Turetta il sentimento di “paura” provato nei suoi confronti. Le sue parole riportate da La Repubblica: “Guardi quando vado a dormire (…),mi chiedi se sto scrivendo con qualcuno in base a quanto tempo sto online. Sono tutti metodi ossessivi che tu metti in pratica per controllarmi e a me fanno paura Pippo“.

Anche il Corriere della Sera ha pubblicato alcuni messaggi di “paura” di Giulia Cecchettin, inviati a Filippo Turetta l’8 novembre 2023, a 3 giorni dall’omicidio: “Pippo sei ossessionato signore! Sei uno psicopatico! Che cosa devo fare? Lasciarti dirmi quando fare che cosa e controllarmi? Io sinceramente non lo trovo corretto, ok? Quindi io mi sto comportando solo di conseguenza a come ti comporti tu. Se tu ti comporti di mer*a come uno psicopatico, io mi comporto di conseguenza allontanandoti, allontanandomi, Pippo. Perché mi stai cominciando a fare paura“.