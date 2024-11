Aeroporto di Vilnius, aereo cargo si schianta su un palazzo vicino allo scalo: almeno un morto

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Un aereo cargo della DHL si è schiantato contro un palazzo. È accaduto nelle prime ore del mattino del 25 novembre a Vilnius, in Lituania, nei pressi della via Liepkalnis, vicino all’aeroporto internazionale della capitale. L’incidente ha provocato almeno un morto e alcuni feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le autorità locali per gestire l’emergenza.

Incidente vicino all’aeroporto di Vilnius

Secondo quanto riportato dai media locali, un aereo cargo decollato da Lipsia, in Germania e diretto a Vilnius, è caduto nei pressi dell’aeroporto della capitale lituana.

L’incidente è avvenuto intorno alle 5:30, quando il velivolo è precipitato nel cortile di un edificio residenziale di due piani, provocando un incendio.

Fonte foto: Profilo x di @Gakruks1 In foto le squadre di salvataggio coinvolte nell’incidente aereo in Lituania

L’impatto ha reso necessaria l’evacuazione di 12 persone e al momento nessuno degli abitanti dell’edificio risulta ferito. I vigili del fuoco hanno lavorato per ore per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Dopo 7 ore le operazioni sono concluse.

I dettagli del volo dell’aereo cargo in Lituania

L’aereo cargo era di proprietà della DHL, ma la compagnia al momento non ha ancora commentato l’episodio. A bordo si trovavano quattro persone: una di loro, il pilota, è deceduta, mentre tre sono state trasportate in ospedale.

Le cause dello schianto non sono ancora state accertate, ma una delle ipotesi iniziali riguarda un possibile “guasto tecnico”, non di natura informatica come nel recente caso della British Airways.

L’aeroporto di Vilnius, pur avendo convocato un centro operativo per le emergenze, non ha interrotto completamente le sue operazioni. Alcuni voli sono stati ritardati, ma il traffico aereo è ripreso normalmente intorno alle 7:30 (ora locale).

Il bilancio di morti e feriti

Il bilancio provvisorio dell’incidente, che potrebbe presto diventare ufficiale con la fine delle operazioni di soccorso e messa in sicurezza della zona, segnala un morto, due feriti e un disperso.

Le autorità stanno cercando ulteriori informazioni sulle dinamiche dello schianto. Le forze dell’ordine hanno chiuso il traffico nell’area di Liepkalnio gatvė, dove rimangono attive squadre di soccorso e tecnici per verificare la stabilità degli edifici coinvolti.

La comunità locale, intanto, è stata invitata a evitare la zona e a seguire le indicazioni delle autorità.