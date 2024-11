Guasto informatico alla British Airways, sistemi bloccati e voli a terra per il crash: cosa è successo

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Un grave guasto informatico ha paralizzato i sistemi della British Airways nella serata di lunedì 18 novembre, causando ritardi e cancellazioni su decine di voli e lasciando a terra migliaia di passeggeri in vari aeroporti europei.

La compagnia, parte della holding Iag (che include Iberia, Vueling e Aer Lingus), ha comunicato che il problema tecnico ha riguardato alcuni dei suoi sistemi, ma non ha fornito una tempistica precisa per la risoluzione.

Come riporta Ansa, i disagi sono iniziati intorno alle 17 (ora locale) al Terminal 5 di Heathrow, l’hub principale della British Airways.

I passeggeri hanno segnalato attese interminabili ai varchi di sicurezza e lunghe soste a bordo degli aerei già pronti al decollo.

A complicare la situazione, il sito web di British Airways è risultato non raggiungibile per ore, impedendo ai viaggiatori di ottenere informazioni in tempo reale.

Ritardi e cancellazioni, passeggeri a terra

Un aspetto cruciale del guasto ha riguardato l’impossibilità per i piloti di trasmettere elettronicamente i piani di volo e i “load sheets” — documenti essenziali per la sicurezza che dettagliano peso, distribuzione del carico e quantità di carburante.

Per ovviare al problema, i piloti hanno dovuto comunicare manualmente con il centro operativo di Heathrow, un processo che ha ulteriormente rallentato le operazioni.

Secondo Sky News, i ritardi hanno raggiunto le 1-2 ore su molti voli, con la possibilità di ulteriori cancellazioni.

I precedenti

Non è la prima volta che British Airways si trova ad affrontare problemi simili. Nel 2017, un altro crash informatico costò le vacanze a oltre 75.000 persone, mentre più recentemente, nel dicembre 2022 e nel maggio 2023, sono stati registrati guasti analoghi in Gran Bretagna.

Mentre i tecnici della compagnia lavorano per risolvere l’emergenza, i passeggeri rimangono in attesa di aggiornamenti e soluzioni.

Il portavoce di Heathrow ha assicurato che l’aeroporto sta collaborando con British Airways per minimizzare i disagi, ma al momento non è chiaro quando la situazione tornerà alla normalità.