Tempesta Bert sull'Italia? Le previsioni meteo su freddo e pioggia, quali sono le regioni a rischio

Le previsioni meteo dell’ultima settimana di novembre vedono l’Italia interessata dagli effetti della Tempesta Bert che sta colpendo il Regno Unito. Quando arriveranno freddo e pioggia secondo gli esperti e quali saranno le regioni interessate.

Cos’è la Tempesta Bert

La Tempesta Bert ha recentemente colpito il Regno Unito, con pioggia intensa e vento forte.

Secondo gli esperti di 3bMeteo, ora è in movimento verso la Scandinavia e anche l’Italia registra delle conseguenze per via del suo passaggio.

Fonte foto: 123RF

Ci si aspetta pioggia nelle regioni del Nord e del Centro tra martedì 26 novembre e mercoledì 27 novembre.

Poi sarà il freddo a prendersi la scena, tra giovedì 28 e venerdì 29 novembre.

Le previsioni meteo regione per regione fino al weekend

Ma come sarà il meteo fino al weekend?

Ecco le previsioni, giorno per giorno, stando agli esperti di 3bMeteo.

Martedì 26 novembre

Al Nord schiarite, con qualche pioggia su Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto: temperature in rialzo. Al Centro qualche precipitazione su Toscana, Lazio e Umbria, sole sull’Adriatico. Al Sud, piovaschi in Campania e soleggiato altrove.

Mercoledì 27 novembre

Al Nord piogge su Liguria, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, più sole sul Nord Ovest. Al Centro piovaschi intermittenti su Tirreno e Umbria. Al Sud ancora qualche precipitazione in Campania.

Giovedì 28 novembre

Al Nord piogge su Liguria, Friuli-Venezia Giulia e nebbia in Val Padana, con neve dai 1800 metri. Al Centro pioggia in Toscana, nuvole sulle altre regioni. Al Sud rischio pioggia su Campania, Lucania e Calabria.

Venerdì 29 novembre

Al Nord sereno e schiarite. Al Centro qualche pioggia sul Lazio e neve sul Gran Sasso. Al Sud pioggia moderata, sereno su Sicilia e Sardegna.

La tendenza fino all’Immacolata

E poi cosa succederà fino all’8 dicembre, festa dell’Immacolata?

Gli esperti di 3bMeteo si aspettano che nella prima settimana del mese prossimo le regioni adriatiche e quelle più meridionali risentiranno di venti relativamente più freddi con delle condizioni di instabilità.