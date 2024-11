Portavoce di Forza Italia definisce Salvini un "parac******", tensione con la Lega sul canone Rai

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Forza Italia all’attacco. “Salvini fa un po’ il parac******” ha dichiarato il portavoce nazionale del partito di Tajani Raffaele Nevi, dopo lo scontro con la Lega sul canone Rai in Parlamento.

Le dichiarazioni del portavoce di Forza Italia

Il portavoce nazionale di Forza Italia e vice-capogruppo alla Camera Raffaele Nervi, intervistato dal sito Affaritaliani, ha attaccato la Lega sulla questione dell’abbassamento del canone Rai.

“Non serve una verifica di governo ma si deve tornare a rispettare il programma sottoscritto con gli elettori e fare le cose condivise. Poi Salvini, passatemi il termine, fa un po’ il ‘parac******’ e dice che nel programma c’è anche la riduzione della pressione fiscale per difendere l’emendamento bocciato sul canone Rai” ha attaccato Nevi.

“Quella mancetta di 0,50 euro a cittadino (la riduzione del canone Rai di 20 euro all’anno, ndr) che avremmo regalato anche ai super-ricchi sarebbe costata 450 milioni di euro agli altri contribuenti” ha dichiarato il portavoce di Forza Italia.

Le scuse di Nevi

Raffaele Nevi si è poi scusato con gli alleati di governo: “Ho visto che la sinistra non vede l’ora di mettere zizzania all’interno della coalizione. Mi dispiace che sia stato completamente travisato il mio pensiero ed estrapolato ad arte” ha dichiarato il portavoce di Forza Italia.

“Salvini porta avanti una legittima proposta politica in assoluta trasparenza e onestà intellettuale. Governiamo bene insieme da sempre sia sul territorio che a livello nazionale e non ci saranno problemi di nessun tipo, come ha più volte ribadito Antonio Tajani in questi giorni” ha continuato il portavoce di Forza Italia.

“Comunque ci tenevo a scusarmi se le mie parole sono risuonate come offensive nei confronti del leader della Lega. Ognuno di noi sa bene che come diceva Berlusconi la coalizione è il nostro bene più prezioso che ognuno deve sempre salvaguardare” ha poi concluso.

La questione del Canone Rai

Negli scorsi giorni la Lega ha presentato un emendamento al decreto fiscale che avrebbe confermato l’abbassamento del canone Rai da 90 a 70 euro, che non è stato incluso in manovra.

Forza Italia si è opposta, giudicandolo troppo costoso. La maggioranza non è riuscita a trovare un accordo e si è arrivati al voto in commissione Bilancio al Senato, dove i due parlamentari di Forza Italia presenti hanno votato con l’opposizione, bocciando l’emendamento.

Successivamente la Lega si è opposta a un emendamento del partito di Tajani sui bilanci delle Asl calabresi, e altre proposte di Forza Italia sul payback sanitario e sul trasporto pubblico sono considerate a rischio.