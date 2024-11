Violenza sessuale su una 12enne a Firenze, ragazzina racconta lo stupro al padre: indagato l'amico di famiglia

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Un uomo di 40 anni è finito sotto inchiesta con l’accusa di violenza sessuale su una 12enne. Secondo la procura di Firenze, avrebbe sfruttato il rapporto di conoscenza con la famiglia della giovane per avvicinarla e costringerla a subire abusi. La vicenda è emersa dopo la denuncia del padre della giovane, che ha ascoltato le confidenze della figlia e si è rivolto ai carabinieri.

Violenza su 12enne

Aperta un’indagine su un caso di violenza sessuale ai danni di una 12enne. Secondo la ricostruzione fornita agli inquirenti, gli abusi sarebbero avvenuti tra ottobre 2023 e giugno 2024. L’uomo accusato, un commerciante residente nella provincia di Firenze di 40 anni, frequentava spesso la casa della famiglia della vittima in qualità di vicino e amico.

Sposato e senza figli, avrebbe trascorso molto tempo con la 12enne. Nessun allarme: i comportamenti dell’uomo non avevano destato sospetti.

Presunta violenza sessuale su una 12enne, l'accusa di stupro presa in carico dalla Procura di Firenze

L’indagine è partita dopo il racconto della 12enne al padre. Sconvolto, l’uomo ha portato la figlia in caserma, dove i carabinieri hanno raccolto una prima denuncia dettagliata. La procura ha successivamente aperto un fascicolo per violenza sessuale, aggravata dall’età della vittima e avviato le verifiche del caso.

Il racconto al padre

Il padre è stato il primo a raccogliere il racconto della giovanissima, la quale ha confidato gli episodi accaduti negli ultimi mesi. La denuncia ha portato alla richiesta di incidente probatorio per cristallizzare la testimonianza della 12enne. Un passaggio che avverrà in forma protetta.

Nel frattempo, il quarantenne indagato ha respinto con forza le accuse, dichiarando, tramite il suo avvocato Francesco Stefani, di non sapersi spiegare quanto emerso.

Gli investigatori stanno ora raccogliendo ulteriori elementi e testimonianze, in attesa delle verifiche tecniche e psicologiche previste durante il procedimento.

Un altro caso di violenza

La vicenda della 12enne di Firenze si intreccia con tanti altri racconti. Tra questi, il caso di Francesca Ghio, consigliera comunale della lista Rossoverde a Genova, che ha scelto di condividere la sua esperienza durante una seduta del Consiglio Comunale. Ghio ha raccontato di essere stata abusata all’età di 12 anni da un uomo di famiglia benestante, un dirigente genovese che frequentava la sua casa: “Avevo 12 anni, vivevo nel cuore della Genova bene, quando sono stata abusata fisicamente e psicologicamente tra le mura di casa mia”.

La consigliera ha spiegato di non aver mai denunciato l’uomo, ammettendo che a 12 anni non aveva neanche gli strumenti per farlo. “Mi guardo indietro oggi e a distanza di decenni nulla è cambiato. Gli uomini continuano a violentare, nel silenzio complice di una società che non dà strumenti, che non vuole fermarsi a capire”.

Ghio ha concluso il suo intervento con un appello alla responsabilità sociale, sottolineando quanto sia importante parlare di queste tematiche per rompere il silenzio che circonda la violenza. Il gesto è stato ispirato dal caso di Giulia Cecchettin.