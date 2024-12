Lulù Selassiè a processo per stalking a Manuel Bortuzzo, conosciuto al Grande Fratello: minacce e schiaffi

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Manuel Bortuzzo è stato vittima di stalking. Il nuotatore paralimpico avrebbe ricevuto minacce da parte dell’influencer Lucrezia Hailé Selassiè, conosciuta durante l’edizione 2021-2022 del Grande Fratello Vip. La procura di Roma ha chiesto il giudizio immediato el’imputata ha deciso di ammettere la sua ossessività. Il processo comincerà il prossimo 13 marzo.

Lulù Selassiè a processo per stalking ai danni di Manuel Bortuzzo

La storia d’amore tra i due, poi sfociata negli episodi di stalking, aveva avuto inizio nel 2021, sotto i riflettori della celebre trasmissione di Mediaset. Una volta abbandonata la casa, Bortuzzo l’aveva salutata ma, a distanza di due anni dal colpo di fulmine, è arrivata la denuncia.

L’atleta paralimpico avrebbe ricevuto nel tempo numerosi messaggi che gli avevano procurato uno “stato d’ansia e di paura e un fondato timore per la sua incolumità”, come riportato nel capo di imputazione.

Fonte foto: ANSA Bortuzzo impegnato nelle batterie dei 100 metri rana alle Paralimpiadi di Parigi 2024

Diversi anche gli episodi dal vivo. Tra tutti, quello avvenuto nell’ospedale di Latina, dove il ragazzo si trovava per alcuni accertamenti legati ai suoi problemi di salute.

Selassiè, una volta sul posto, avrebbe iniziato a insultare il personale medico che non le permetteva l’accesso alla sala operatoria, prendendo anche a calci la porta della struttura in uno stato di evidente alterazione.

La vicenda giudiziaria

Lulù Selassiè, che insieme alle sorelle Larissa e Jessica diceva di avere origini nobili etiopi, era stata sottoposta a divieto di avvicinamento e obbligata a indossare il braccialetto elettronico per atti persecutori.

L’estate scorsa la giudice Francesca Ciranna aveva respinto la richiesta della 26enne di togliere il dispositivo, che a suo dire interferiva con la sua attività di influencer.

Come riportato dal Messaggero, la procura ha ora chiuso le indagini e chiesto il giudizio immediato.

Dopo che il gip aveva fissato l’udienza per il 28 gennaio 2025, Selassiè ha ammesso la sua ossessività, così come i gesti inconsulti e incontrollabili, optando per il rito abbreviato. Il processo per stalking inizierà quindi il prossimo 13 marzo.

Chi è Manuel Bortuzzo

Manuel Bortuzzo, classe 1999, è un nuotatore paralimpico italiano nato a Trieste.

Promessa del nuoto, la sua carriera è stata interrotta nel 2019 quando, a Roma, è stato vittima di una sparatoria scambiato per un’altra persona. Il colpo gli ha causato una lesione midollare, costringendolo sulla sedia a rotelle.

Nonostante l’incidente, Manuel è diventato un simbolo di resilienza, dedicandosi alla sensibilizzazione e continuando ad allenarsi nel nuoto paralimpico.