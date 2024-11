Pagamenti col Pos impossibili col Bancomat, perché non funziona? Trovata la causa del problema

Svelato il mistero: il problema relativo ai circuiti Bancomat e Pagobancomat, e non solo, che ha coinvolto anche i pagamenti con Pos e che ha creato disagi a migliaia di acquirenti e di esercenti, è da imputare a un disservizio tecnico alla rete Worldline, colosso europeo della tecnologia finanziaria. Disservizio causato, a sua volta, da alcuni danni involontari provocati durante lavori di manutenzione in Svizzera.

Guasto a Bancomat e Pos causato da lavori

A partire dalla mattina di giovedì 28 novembre l’Italia ha vissuto il blocco quasi totale dei pagamenti elettronici e dei prelievi tramite Bancomat.

Secondo una nota ufficiale di Worldline, la causa principale è da attribuire a danni fisici alla rete, provocati da lavori di installazione delle tubature del gas da parte delle autorità locali.

Questi interventi hanno compromesso i cavi e l’infrastruttura del fornitore di rete, interrompendo i collegamenti con i data center italiani dell’azienda.

Nessun attacco informatico

Nonostante i timori iniziali legati a un possibile attacco informatico, Worldline ha escluso questa possibilità, precisando che si tratta di un evento tecnico circoscritto.

Quello dell’attacco hacker è da sempre uno scenario che preoccupa gli operatori del settore finanziario e i governi.

Pos e Bancomat in tilt

Il guasto ha avuto un impatto significativo sulle transazioni finanziarie:

le operazioni tramite Pos, sia nei negozi fisici che online, sono state gravemente limitate;

ai pagamenti elettronici, spesso, non sono seguiti sms o mail di conferma, lasciando incertezza sulla correttezza della transazione;

molti sportelli automatici non hanno consentito il ritiro di contante.

Tra le istituzioni più colpite figurano Bper Banca e Banco Bpm, mentre i disservizi hanno interessato circuiti come American Express, Maestro, Mastercard, Visa e Bancomat/Pagobancomat.

Il picco delle segnalazioni si è registrato nella fascia oraria centrale di giovedì 28, con nuovi disagi riportati anche venerdì 29 novembre.

La ripresa del servizio

La ripresa del servizio, annunciata da Worldline, è stata graduale, ma al momento permangono difficoltà in alcune aree.

Worldline ha attivato immediatamente i lavori per ripristinare la rete danneggiata. La società ha rassicurato operatori e clienti, confermando che l’origine del problema è circoscritta e che il recupero completo del servizio avverrà a breve.

La spiegazione dei malfunzionamenti non ha tuttavia placato le polemiche sul danno arrecato a migliaia di consumatori e aziende, in un momento in cui i pagamenti elettronici rappresentano un pilastro per l’economia.

Soprattutto perché il disservizio sui pagamenti elettronici e sui prelievi è avvenuto nella settimana del Black Friday, uno dei periodi più caldi per gli acquisti.