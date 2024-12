Il malore di Edoardo Bove scatena i no vax e Bassetti sbotta: lo sfogo contro "sciacallaggio" e "stupidità"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Matteo Bassetti è furioso con i no vax e parla di “solito sciacallaggio” dopo che diverse persone “allergiche” ai vaccini hanno teorizzato che il malore che ha colpito Edoardo Bove, calciatore 22enne della Fiorentina, sarebbe stato causato dalle vaccinazioni.

Malore colpisce Edoardo Bove, sfogo di Bassetti contro i no vax

“I migliori auguri a Edoardo Bove che ha avuto un malore durante una partita di calcio – scrive Bassetti su X -. Sapete qual è l’aspetto più triste della vicenda? Lo sciacallaggio, l’ignoranza, la cattiveria e la stupidità del mondo no-vax che, come sempre negli ultimi 4 anni, ha sproloquiato sulle colpe del vaccino. Sempre più in basso”.

L’infettivologo si è sfogato dopo aver intercettato sui social speculazioni e commenti no vax sull’arresto cardiaco accusato dal giovane atleta romano che, nel corso del match Fiorentina-Inter di domenica 1 dicembre, al 17esimo minuto del primo tempo, è stramazzato al suolo per via di un malore.

I commenti che hanno fatto infuriare Bassetti

Tra i commenti che hanno fatto infuriare Bassetti, c’è ad esempio quello che descrive i vaccini come “il più grande crimine contro l’umanità che sia mai stato perpetrato in tempo di pace“.

Per qualcun altro il fatto che ci siano “eventi sospesi per malore sia in campo che sugli spalti” è “la nuova normalità nell’era post vaccinale“.

Non è la prima volta che l’infettivologo tuona sui no vax; anzi da tempo è impegnato a dare battaglia a coloro che reputano le campagne vaccinali un qualcosa di negativo per la salute pubblica.

Come sta Edoardo Bove

Arrivano buone notizie dall’ospedale Careggi di Firenze: la prima notte di Edoardo Bove nel reparto di rianimazione è andata bene. Il giocatore viola non è più intubato ed è sveglio.

L’atleta ha anche pronunciato le prime parole dopo il malore. “Grazie a tutti”, ha dichiarato, in riferimento alle tantissime persone che gli hanno espresso sostegno e vicinanza nelle ultime ore.

Ora verranno svolti ulteriori esami e accertamenti per chiarie con precisione la causa che ha portato all’arresto cardiaco e per capire il percorso che il giovane dovrà affrontare per riprendersi completamente.