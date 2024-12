Sonia Bruganelli a Belve sulla fine con Bonolis: "L'ho tradito e non l'ha presa bene". Stoccata a Laura Freddi

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

La puntata di Belve in onda il 3 dicembre vedrà, tra gli ospiti, anche Sonia Bruganelli. Nel corso del programma condotto e ideato da Francesca Fagnani, l’opinionista e produttrice si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni in merito a Paolo Bonolis. Ha inoltre commentato i comportamenti della storica ex compagna del conduttore, Laura Freddi.

Sonia Bruganelli, la stoccata a Laura Freddi

Quella nei confronti di Laura Freddi, ex di Paolo Bonolis, è una vera e propria stoccata.

Durante la terza puntata di Belve, Sonia Bruganelli avrà modo di raccontare che, dopo la sua separazione da Bonolis, è stata spesso invitata come ospite in diverse trasmissioni.

Tuttavia, nota la Bruganelli, nel momento in cui decide di non presenziare a una trasmissione, vi partecipa proprio Laura Freddi, sfruttando l’occasione per menzionarla e per parlare di lei.

In passato, ricorda l’intervistata, erano entrambe molto amiche, ma col tempo le cose sono cambiate.

“Una volta parlava di Paolo e adesso parla di me”, racconta Sonia ai microfoni di Francesca Fagnani. La conduttrice ha però osservato che il rapporto tra le due non è mai stato idilliaco.

Eppure, Bruganelli ha ribattuto che, nel momento in cui si ricercava una sostituta durante alcune puntate del Grande Fratello, a suggerire il nome di Laura Freddi era stata proprio lei.

La rivelazione su Bonolis a Belve

La messa in onda dell’intervista di Sonia Bruganelli a Belve è attesissima anche per le indiscrezioni sul suo rapporto con l’ormai ex Paolo Bonolis.

L’opinionista, incalzata dalla Fagnani che le ha domandato chi ha tradito di più, ha risposto che il tradimento è partito proprio da lei.

La confessione è arrivata però solo dopo la separazione e, stando al racconto della Bruganelli, Bonolis ovviamente “non l’ha presa bene”.

La fine del matrimonio

A Belve, inoltre, Sonia Bruganelli avrà anche modo di parlare dei propri difetti e dei suoi figli, nati dalla relazione con Paolo Bonolis.

La coppia ha annunciato la rottura nel giugno 2023. In un’intervista a Vanity Fair, i due dichiararono ufficialmente la fine della loro unione dopo 25 anni passati insieme.

Un divorzio all’apparenza sereno, tanto che all’epoca dichiararono di essere “più uniti che mai”, nonostante tutto. Il retroscena del tradimento svelato alla Fagnani, però, suggerisce una verità molto diversa.