Matrimonio finito tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, l'annuncio: il conduttore pensa all'addio alla tv

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

È arrivata la parola fine sul matrimonio tra il conduttore Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. Dopo settimane di rumor, i due hanno confermato tutto durante un’intervista, raccontando al contempo i motivi che hanno portato alla separazione.

Perché Bonolis e la Bruganelli si sono separati

Le dichiarazioni sono state affidate al numero di Vanity Fair in uscita il 7 giugno, nella cui intervista l’ormai ex coppia sposata dal 2002 ha confermato la separazione già avvenuta. “Non ci sono di mezzo terze persone o amanti” hanno tenuto a specificare.

Tra i due, hanno poi aggiunto, non è venuto meno il sentimento, ma allo stesso tempo “non è più quello che ci ha avvicinati“. Motivo per cui hanno deciso di dire basta, senza però andare troppo distanti: “Siamo separati, eppure siamo più uniti che mai. Continueremo a esserlo per la nostra famiglia, tra di noi” ha detto Paolo Bonolis.

Fonte foto: ANSA Foto d’archivio dalla copertina di Chi con la coppia subito dopo il matrimonio

Secondo il direttore Simone Marchetti, la loro intervista non è una lezione sul lasciarsi ma “una dichiarazione su che cosa sia l’amore”. In questo caso hanno deciso di affrontare direttamente la cosa, mentre in passato avevano smentito i rumor anche con ironici video di coppia su Instagram: “Va bene essere giudicati perché siamo personaggi pubblici, ma potevamo anche essere separati da tempo e non volerlo dire” ha detto la Bruganelli.

Le dichiarazioni del conduttore sulla fine del matrimonio

Il volto simbolo di numerosi programmi televisivi nonché conduttore di Sanremo nel 2005 e nel 2009, ha poi aggiunto: “Per un certo periodo Sonia ha avuto difficoltà a stare in una situazione che non era più la sua. Si è sforzata, e per questo le devo fare i complimenti, finché è stato inutile continuare“.

In altre occasioni, i due avevano rivelato di vivere già separati in due appartamenti adiacenti, ma in quelle occasioni avevano negato che il matrimonio fosse finito. Ora, invece, la svolta: “Ci siamo confrontati, mi ha spiegato, ho capito. Non si può pretendere che una persona viva diversamente da ciò che sente di essere. Con un briciolo di civiltà e di buona coscienza si accoglie il cambiamento”.

Paolo Bonolis ha ammesso che non è stato facile: “lentamente qualcosa si è rotto, o meglio è cambiato – ha detto, aggiungendo poi – in fondo, anche se talvolta non vogliamo ammetterlo, qualsiasi rapporto, anche il più intenso e romantico, nel corso del tempo muta e si evolve in un senso come nel suo opposto”.

Paolo Bonolis è pronto a dire addio anche alla tv?

Solo ieri, 5 giugno 2023, Bonolis ha fatto notizia per via di alcune dichiarazioni legate al suo futuro professionale. Durante il Festival della tv di Dogliani, ha colto tutti di sorpresa facendo intuire che starebbe pensando ad un addio alla televisione.

“Mi diverto a fare quello che faccio, penso di lavorare ancora per poco tempo. Voglio dedicarmi alla mia vita, non ho bisogno di stare per forza in televisione” ha detto. Sta per tornare sul piccolo schermo con la nuova edizione di Ciao Darwin, ma a quanto pare sarebbe pronto a salutare il pubblico per prendersi cura dei 5 figli