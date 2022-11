Paolo Bonolis sbotta per una domanda su Sonia Bruganelli: "Fatevi i ca**i vostri!". Cosa gli hanno chiesto

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Paolo Bonolis rispedisce al mittente le voci di una presunta crisi con la moglie, Sonia Bruganelli. Il celebre conduttore ha risposto piccato ad una domanda, spiegando nel dettaglio come funzionano le cose in casa loro.

Paolo Bonolis sulla crisi con Sonia

L’occasione per commentare la tanto chiacchierata e presunta crisi coniugale è arrivata durante un’ospitata a Domenica In. Nel salotto di Mara Vanier per la presentazione del suo nuovo romanzo, Paolo Bonolis non è sfuggito ad una domanda sulla sua sfera intima.

La conduttrice gli ha infatti chiesto se volesse chiarire qualcosa circa le voci sui problemi con Sonia Bruganelli. Bonolis ha risposto: “La verità che mia moglie non si tiene un sorcio in bocca“.

Fonte foto: IPA Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, insieme dal 1997

Poi ha anche aggiunto di non aver nulla da dire perché le cose sarebbero molto più semplici di come si sospetta. Ha quindi dismesso i rumor dicendo alla Venier, salvo poi entrare nel dettaglio “domestico” della loro situazione.

Bonolis: “Fatevi i ca**i vostri”

Dalla Zia degli italiani, l’apprezzato volto televisivo ha spiegato che lui e Sonia Bruganelli hanno preso un appartamento a parte, poi collegato con una porta “perché lei ha piacere ad avere una camera da letto con il bagno suo”.

In questo momento, quindi, “lei sta con Adele e io sto di là con Davide“, ovvero due dei tre figli avuti dalla coppia. Una situazione che tuttavia suscita ulteriore curiosità, della quale Bonolis è perfettamente conscio.

“La gente vuole sapere se…” ha detto a Domenica In, mimando con la mano il gesto di un rapporto sessuale e chiudendo la questione in maniera piccata: “Io gli dico: fatevi i ca**i vostri“.

La vita privata del conduttore

Poche settimane fa, era stato lo stesso Bonolis a far sapere – tramite un’intervista al Corriere della Sera – che lui e Sonia stavano vivendo in case separate. “È quello che desidera e quando vuoi bene a una persona, imporle qualcosa che non desidera è una pura cattiveria” aveva detto.

Dopo il primo matrimonio con la psicologa Diane Zoeller, con la quale ha avuto due figli (Stefano e Martina), il conduttore è legato sentimentalmente a Sonia Bruganelli dal 1997. La coppia si è sposata nel 2022 ed ha avuto altri tre figli: Silvia, Davide e Adele.

Di recente, i due si sono aperti anche sulla malattia di Silvia, sottoposta ad intervento chirurgico durante il quale ha avuto un infarto ed un’ipossia. Oggi sta meglio, ma Bonolis ha raccontato: “Però quello che è successo è successo, e come disse il Marchese del Grillo: potrò essere ancora un po’ inca**ato per ‘sto fatto?”.