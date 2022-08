Davide Bonolis "tradisce" papà Paolo e la sua Inter: è entrato in Serie C nella Triestina

Scrive sul web da 15 anni, muovendo i primi passi come ghost writer per piccole e medie aziende e facendo attività di debunking delle fake news. Per molto tempo si è occupato di cultura, teatro e musica indipendente. Ama la cronaca nera, la politica e tutto ciò che riguarda salute e alimentazione.

Chissà se papà Paolo Bonolis, interista sfegatato, sarà felice della nuova avventura calcistica del figlio, che come lui tifa i nerazzurri. Davide Bonolis, figlio del conduttore e della moglie, produttrice e opinionista tv Sonia Bruganelli, è infatti entrato in una nuova squadra, in Serie C. “Tradendo” la passione per i club milanese.

Chi è e che esperienze calcistiche ha il figlio di Paolo Bonolis

Classe 2004 e appena 18enne, dato che il suo compleanno cade il 7 giugno, il giovane figlio d’arte è cresciuto nelle giovanili della Roma e ha avuto un’esperienza nella Sampdoria.

Oggi la Triestina, club di Serie C, ha annunciato, con una storia pubblicata su Instagram, l’ingresso del ragazzo tra i professionisti della Primavera. Il contratto avrà una durata triennale.

Fonte foto: ANSA Paolo Bonolis e la moglie Sonia Bruganelli, genitori di Davide Bonolis.

Paolo Bonolis approva la svolta nella Triestina del figlio Davide?

Alcuni giorni fa Paolo Bonolis e suo figlio Davide erano stati avvistati a Trieste. Probabilmente proprio per la firma del contratto del giovane.

Quindi niente crisi in famiglia. Nonostante la passione per l’Inter, il papà è fiero del suo quartogenito e lo sostiene e accompagna in questa nuova avventura.

D’altronde anche Davide Bonolis è un tifoso nerazzurro. Chissà che col tempo non riesca a diventare così bravo da andare a Milano e giocare a San Siro.

Davide Bonolis entra nella Triestina: i cambiamenti sui social

L’annuncio dell’acquisizione è stato fatto proprio dalla U. S. Triestina Calcio 1918, attraverso il responsabile della comunicazione Gabriele Parpiglia.

Davide Bonolis “arriva a Trieste desideroso di cominciare questo nuovo capitolo della sua carriera, pronto a dimostrare sul campo tutto il suo valore”, si legge nel comunicato pubblicato su Instagram dal club. “Benvenuto a Trieste Davide!”.

A confermare il nuovo capitolo della sua carriera è anche la biografia sul social dello stesso figlio di Paolo Bonolis, che un tempo citava proprio l’Inter. E ora invece riporta solo la dicitura “calciatore della U. S. Fiorentina Calcio 1918”.

Il 18enne, inoltre, ha filmato un video, pubblicato sui canali della squadra, recitando anche lo slogan della squadra: “Non vedo lora di scendere in campo e di lottare con voi. Forza Unione!”.