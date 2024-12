Mariotto rompe il silenzio dopo la fuga da Ballando con le Stelle: "Sono andato a salvare la maison Gattinoni"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Se la maison Gattinoni chiama, Guillermo Mariotto risponde: lo stilista ha chiarito così il “giallo” che lo ha coinvolto nell’ultima puntata di “Ballando con le Stelle“, quando lo storico giurato ha lasciato improvvisamente la trasmissione. Mariotto ha spiegato che sabato sera ha dovuto abbandonare il programma per un’emergenza legata alla maison che dirige. Nessuna dietrologia, quindi: se Milly Carlucci non avrà niente in contrario, Mariotto tornerà regolarmente nella prossima puntata.

Mariotto e la fuga da “Ballando con le Stelle”

Il singolare episodio si è materializzato sabato 30 novembre, durante la performance di Luca Barbareschi: in quel frangente, Guillermo Mariotto sarebbe stato avvisato di un’emergenza e ha improvvisamente abbandonato la diretta di “Ballando con le Stelle“.

Lo stilista ha chiarito la situazione all’Adnkronos, spiegando che il tutto era dovuto al fatto che la sua presenza era divenuta improvvisamente necessaria alla maison Gattinoni.

L’emergenza alla maison Gattinoni

Guillermo Mariotto ha affermato di essere stato costretto a scappare per far fronte a un’emergenza e non buttar via “6 mesi di lavoro” alla maison Gattinoni, che dirige.

Lo stilista ha ricordato di non aver mai saltato una puntata in televisione, neppure con la febbre. “Mai inviato cartonati, come avevano fatti alcuni della giuria in passato” ha aggiunto, con un riferimento non troppo velato a Selvaggia Lucarelli.

“Se Milly mi vorrà, io ci sarò. Ma bisogna chiedere a lei. Intanto a fine settimana sarò da Francesca Fialdini nel programma ‘Da noi… A ruota libera” ha spiegato.

Cosa è successo nella puntata di Ballando con le Stelle

Durante la puntata Guillermo Mariotto aveva lasciato improvvisamente la giuria di “Ballando con le Stelle” prima della conclusione, suscitando sorpresa e perplessità tra Milly Carlucci, il pubblico presente e gli spettatori a casa.

Solo in seguito si è scoperto che la prima sarta della maison Gattinoni, responsabile del coordinamento del team dell’atelier, aveva avuto un grave malore ed era stata portata d’urgenza in ospedale.

Questo imprevisto ha obbligato Mariotto a recarsi nella notte presso la sede di via Toscana per sovrintendere personalmente alla preparazione degli ultimi abiti destinati a un matrimonio di grande rilievo in Arabia Saudita.

Il suo intervento, a quanto emerge, è stato fondamentale per assicurare che tutto fosse pronto prima del volo che lo ha portato a Riad il giorno successivo.