Si allaga una strada di Milano e si apre una voragine sull'asfalto in cui cade un'auto: residenti senza acqua

Una laurea in Giurisprudenza con una tesi su “Mafia Capitale”, anticamera della passione per il giornalismo. Le prime esperienze nella cronaca locale pugliese con videocamera e microfono nello zaino. Poi il Master in Giornalismo di Torino e adesso l’ossessione per l’approfondimento e per i podcast

Un’auto inghiottita dall’asfalto. È accaduto a Milano dove uno squarcio in strada si è trasformato in una voragine che ha imprigionato un’utilitaria in transito lungo via Feraboli, nella frazione milanese di Gratosoglio. Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi, tra cui i vigili del fuoco che hanno provveduto a recuperare la vettura. La causa della spaccatura sarebbe stata una perdita della tubatura dell’acquedotto che ha causato notevoli disagi per i residenti.

La strada allagata prima della voragine

L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio del 23 agosto a Milano. Per la precisione, come anticipato, la vicenda si è consumata in via Feraboli, a Gratosoglio.

Tutto è partito da una spaccatura sull’asfalto che, evidentemente, si stava ampliando. Quella spaccatura, infatti, è diventata una voragine in cui è precipitata un’auto.

Stando a quanto emerso dopo l’incidente, sembra che a causare lo squarcio sull’asfalto sia stata una perdita della tubatura dell’acquedotto.

Prima che si creasse la voragine in cui è caduta l’auto, infatti, la strada era allagata.

La perdita nell’acquedotto

La perdita individuata sarebbe stata di circa 30 centimetri. Una dimensione notevole che, quindi, avrebbe consentito all’acqua di scavare il terreno fino a raggiungere l’asfalto.

Sul posto dell’incidente sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale e i tecnici della metropolitana impegnati in strada per riparare la condotta danneggiata.

Durante il loro intervento la strada interessata è stata transennata. Tra i disagi che ne sono derivati non c’è stato solo quello legato alla viabilità della zona circostante.

I residenti senza acqua

Ai residenti del quartiere, infatti, è stata interrotta la fornitura di acqua per consentire di riparare la tubatura dell’acquedotto.

In compenso e in via temporanea, fino al ripristino della normale condizione di approvvigionamento delle tubature, sono state installate due colonnine per rifornire l’area interessata dal disagio.

Inoltre, sono state posizionate due fontane: una nei pressi della fermata del tram in via Feraboli e un’altra vicino la chiesa di ‘San Barnaba‘. La situazione dovrebbe tornare alla normalità nella giornata di oggi, 24 agosto.

La macchina precipitata nella voragine, invece, è stata recuperata dai vigili del fuoco. L’autista non ha riportato alcune ferita nonostante la caduta.

Qualche mese fa a Secondigliano si è aperta una voragine ben più grande a causa delle forti piogge che stavano interessando la zona.