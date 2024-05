38enne in scooter muore a Palermo in un tragico incidente causato da una buca gigante nell'asfalto

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Dramma a Palermo dove un uomo di 38 anni, nel pomeriggio di giovedì 16 maggio, è morto in seguito a un terribile incidente stradale consumatosi in viale Regione Siciliana, sulla carreggiata in direzione Catania, nel tratto compreso tra il ponte di Bonagia e l’ex rotonda Oreto.

Secondo le prime ricostruzioni, fatale sarebbe stato l’impatto tra lo scooter su cui viaggiava la vittima e una profonda buca presente sull’asfalto.

Palermo, 38enne muore dopo aver centrato una buca gigante con lo scooter

Il 38enne, sposato e padre di quattro figli, secondo le prime ricostruzioni dei fatti, stava viaggiando a bordo di uno scooter Honda Sh300 quando ad un certo punto ha perso il controllo del mezzo a due ruote a causa dell’impatto con la buca presente sulla carreggiata.

Dopo aver sbandato, l’uomo è finito violentemente contro il guardrail e poi sull’asfalto. Inutili i soccorsi prestati dal personale medico giunto sul luogo della tragedia.

Ai sanitari non è rimasto altro da fare che constatare il decesso della vittima. Nessun altro mezzo sarebbe stato coinvolto.

Sul luogo dell’incidente si sono recati anche gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale per svolgere i rilievi e ricostruire la dinamica esatta dell’incidente.

Le testimonianze di chi ha visto l’incidente

In base a quanto raccontato da alcuni testimoni, la grossa buca avrebbe fatto uscire di strada lo scooter.

Resta da capire se la vistosa buca fosse tale prima dell’incidente oppure se la “voragine” si possa essere allargata a causa dell’impatto dello scooter sull’asfalto.

Traffico in tilt

A causa del funesto incidente e delle operazioni di soccorso, oltre a quelle destinati a tutti gli accertamenti del caso, il traffico è andato in tilt con code chilometriche su tutta la circonvallazione.

