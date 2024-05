Allerta meteo al Nord secondo le previsioni meteo, paura in Veneto: arriva la grandine, rischio esondazioni

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Italia di nuovo nella morsa del maltempo. La pioggia, con temporali e nubifragi, colpirà soprattutto il Centro-Nord, con la grandine che farà la sua comparsa soprattutto su Liguria, Toscana, Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Secondo gli esperti è reale il rischio di nuove esondazioni. Da mercoledì 22 al Centro-Sud dovrebbe tornare il sole, mentre al Nord la situazione resterà a rischio almeno fino al weekend. Le previsioni meteo della settimana.

Allerta meteo rossa in Veneto

Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha dichiarato che per lunedì 20 maggio “sarà allerta rossa”, dato che “in serata avremo precipitazioni che potrebbero non essere problematiche se non avessimo avuto tanta acqua nelle giornate passate”.

Secondo il governatore, ripreso da Askanews, “il terreno oggi non è in grado di assorbire quell’acqua che si solito assorbirebbe”.

Fonte foto: 123RF

Allerta arancione in Emilia-Romagna

Per la stessa giornata, quella di lunedì 20 maggio, la Protezione civile ha diramato un’allerta arancione in una regione.

Rischio idraulico

Emilia-Romagna: Costa ferrarese, Pianura ferrarese.

Allerta gialla in 5 regioni

Poi, allerta gialla in 5 regioni.

Rischio idraulico

Emilia-Romagna: Bassa collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Pianura bolognese, Collina bolognese, Pianura piacentino-parmense;

Bassa collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Pianura bolognese, Collina bolognese, Pianura piacentino-parmense; Lombardia: Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale;

Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale; Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna.

Rischio temporali

Emilia-Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese;

Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese; Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano;

Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano; Marche: Marc-5, Marc-6, Marc-1, Marc-2, Marc-3, Marc-4;

Marc-5, Marc-6, Marc-1, Marc-2, Marc-3, Marc-4; Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere.

Rischio idrogeologico

Emilia-Romagna: Montagna emiliana centrale, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Collina bolognese;

Montagna emiliana centrale, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Collina bolognese; Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano;

Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano; Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Piave pedemontano.

Le previsioni meteo regione per regione della settimana

Ma come sarà il meteo della settimana?

Ecco le previsioni, giorno per giorno, stando agli esperti di 3bMeteo.

Martedì 14 maggio

Nord: aperture al Nordovest e a seguire sull’Emilia Romagna. Ancora instabile o perturbato altrove con temporali e nubifragi. Temperature in diminuzione, massime tra 18 e 22 gradi;

Centro: residua instabilità al mattino con ampie aperture dal pomeriggio. Non mancherà qualche isolato piovasco in Appennino. Temperature in diminuzione, massime tra 19 e 23 gradi;

Sud: nuvolosità irregolare sui settori tirrenici ma con pochi fenomeni, più asciutto e soleggiato altrove. Temperature in diminuzione, massime tra 23 e 27 gradi.

Mercoledì 15 maggio

Nord: variabilità con ampie aperture al mattino, pomeriggio con nuovi temporali su Alpi/Prealpi e pedemontane, localmente forti a est. Temperature poco variate, massime tra 18 e 22 gradi;

variabilità con ampie aperture al mattino, pomeriggio con nuovi temporali su Alpi/Prealpi e pedemontane, localmente forti a est. Temperature poco variate, massime tra 18 e 22 gradi; Centro: abbastanza soleggiato su coste ed entroterra, maggiore variabilità in Appennino con qualche isolato piovasco pomeridiano. Temperature poco variate, massime tra 19 e 23 gradi;

abbastanza soleggiato su coste ed entroterra, maggiore variabilità in Appennino con qualche isolato piovasco pomeridiano. Temperature poco variate, massime tra 19 e 23 gradi; Sud: qualche nube sparsa settori tirrenici ma senza fenomeni, più soleggiato sulle altre regioni. Temperature in lieve diminuzione, massime tra 23 e 27 gradi.

Giovedì 16 maggio

Nord – Al nord ovest: nubi sparse con ampie schiarite in riviera ligure, piogge di forte intensità sulle pianure lombardo piemontesi, coperto con pioggia moderata sulle Alpi occidentali e sulle Alpi centrali. Al nord est : nubi sparse con ampie schiarite sulla laguna veneta e sulle pianure venete, in Romagna e sulle pianure emiliane, coperto con pioggia moderata sulle Dolomiti;

nubi sparse con ampie schiarite in riviera ligure, piogge di forte intensità sulle pianure lombardo piemontesi, coperto con pioggia moderata sulle Alpi occidentali e sulle Alpi centrali. : nubi sparse con ampie schiarite sulla laguna veneta e sulle pianure venete, in Romagna e sulle pianure emiliane, coperto con pioggia moderata sulle Dolomiti; Centro – Sul tirreno : sereno sulla capitale e sulle pianure toscane, nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sull’adriatico : nubi sparse con ampie schiarite;

– : sereno sulla capitale e sulle pianure toscane, nubi sparse con ampie schiarite altrove. : nubi sparse con ampie schiarite; Sud – Sul tirreno: nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure e sulle subappenniniche, sereno altrove. Sull’adriatico: sereno sul litorale adriatico, nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sulle isole maggiori: nubi sparse con ampie schiarite sul Cagliaritano e sulla Costa Smeralda, sereno altrove gradi.

Venerdì 17 maggio

Nord – Al nord ovest: nubi sparse con ampie schiarite in riviera ligure, sulle pianure lombardo piemontesi e sulle Alpi occidentali, coperto con pioggia debole sulle Alpi centrali. Al nord est : nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure emiliane, coperto con pioggia moderata sulle Dolomiti, nubi sparse con ampie schiarite altrove;

nubi sparse con ampie schiarite in riviera ligure, sulle pianure lombardo piemontesi e sulle Alpi occidentali, coperto con pioggia debole sulle Alpi centrali. : nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure emiliane, coperto con pioggia moderata sulle Dolomiti, nubi sparse con ampie schiarite altrove; Centro – Sul tirreno : sereno sui litorali e sulle pianure toscane, nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sull’adriatico : nubi sparse con ampie schiarite sulle subappenniniche, sereno altrove;

– : sereno sui litorali e sulle pianure toscane, nubi sparse con ampie schiarite altrove. : nubi sparse con ampie schiarite sulle subappenniniche, sereno altrove; Sud – Sul tirreno: sereno. Sull’adriatico: nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale molisana, sereno altrove. Sulle isole maggiori: sereno sul Catanese, coperto con pioggia debole sul Cagliaritano, nubi sparse con ampie schiarite altrove.